Diretta Catanzaro Rende/ Streaming video e tv: sfida diretta in zona play off promozione (Serie C)

Catanzaro Rende, diretta dall’arbitro Andrea Colombo, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 16.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone C nel campionato di Serie C. Sarà un derby calabrese d’alta classifica, con Catanzaro e Rende che hanno chiuso rispettivamente al quarto e al quinto posto il loro 2018. La formazione di Auteri ha salutato il vecchio anno vincendo in goleada in casa del Potenza, 1-5 e conferma della buona continuità ottenuta dalla formazione giallorossa in questa stagione, testimoniata anche dalla terza migliore difesa del girone che la squadra può vantare. Dopo una partenza straordinaria, il Rende ha rallentato nella fase finale del girone d’andata, ed ha chiuso il suo 2018 perdendo in casa contro la Paganese e raccogliendo solo un punto nelle ultime tre partite di campionato disputate, rendimento che ha costretto la squadra di Modesto a scivolare in quinta piazza in classifica.

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda il match Catanzaro-Rende sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunqu la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro per la diretta Catanzaro Rende. I padroni di casa giallorossi scenderanno in campo con Furlan tra i pali e una difesa a tre composta da Celienti, Figliomeni e Nicoletti. A centrocampo mancherà il ghanese Elku per squalifica, al suo posto giocherà il greco Nikolopoulos affiancato da Maita, mentre la fascia destra sarà affidata a Statella e la fascia sinistra a Favalli. Nel tridente offensivo spazio a Fischnaller, D’Ursi e al senegalese Kanoute. Risponderà il Rende con Borsellini in porta e una difesa a tre schierata con Germinio, Minelli e Sanzone, vista la mancanza per squalifica di Sabato. Il nigeriano Awua e Franco saranno i centrali di centrocampo, mentre Viteritti si muoverà sull’out difensivo di destra e Godano sull’out difensivo di sinistra. Tridente offensivo titolare formato da Giannotti, Rossini e Vivacqua.

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 4-3-1-2 schierato dall’allenatore del Catanzaro , Gaetano Auteri, e il 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister del Rende, Francesco Modesto. Il Rende si è imposto di misura, col punteggio di 1-0, nel match d’andata di questo campionato, battendo il Catanzaro nel finale con una rete di Gigliotti. Il Catanzaro ha battuto in casa il Rende nel match di Coppa Italia disputato lo scorso ottobre, ultima in campionato finita invece 0-1 allo stadio Ceravolo lo scorso 15 febbraio, con gol decisivo per il Rende messo a segno da Franco.

Le principali agenzie di scommesse vedono il Catanzaro favorito per la conquista dei tre punti contro il Rende. Vittoria in casa proposta a una quota di 2.00 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.00 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 3.80 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.60.



