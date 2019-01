Diretta Chelsea Tottenham/ Streaming video DAZN: derby di Londra a Stamford Bridge (Carabao Cup)

Chelsea Tottenham, che si gioca giovedì 24 gennaio alle ore 20.45, sarà una sfida valevole come semifinale di ritorno per la Carabao Cup 2018-2019, come viene ormai denominata ufficialmente la Coppa di Lega Inglese. Ancora un derby londinese all’orizzonte per il Chelsea di Maurizio Sarri, reduce dal ko con polemica contro l’Arsenal. All’Emirates è finita 2-0 per i Gunners, risultato che ha messo a repentaglio il quarto posto per i Blues, ma che soprattutto ha scatenato l’ira di Maurizio Sarri, che ha definito la sua squadra “difficilissima da motivare.” Proveranno adesso a difendere la vittoria per 1-0 dell’andata gli Spurs: il Tottenham di Mauricio Pochettino è reduce dal successo per 2-1 in casa del Fulham in Premier League, ma alle prese con la tegola dell’infortunio di Harry Kane, col bomber spesso indispensabile per il gioco offensivo degli Spurs. Partendo da questo, andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco nella diretta di Chelsea Tottenham, attesa ormai tra poche ore.

Chelsea Tottenham non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati a DAZN potranno seguire la semifinale della Carabao Cup grazie alla diretta streaming video via internet del match, collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

Le probabili formazioni che si affronteranno a Stamford Bridge. Il Chelsea padrone di casa scenderà in campo con lo spagnolo Kepa Arrizabalaga tra i pali, i suoi connazionali Azpilicueta sulla fascia destra e Marcos Alonso sulla fascia sinistra nella linea difensiva a quattro con il tedesco Rudiger e il brasiliano David Luiz schierati come centrali. A centrocampo al fianco del francese Kanté si muoveranno Jorgino e il croato Kovacic, in attacco tridente offensivo con il belga Hazard, l’altro brasiliano Willian e il centravanti transalpino Giroud. Risponderà il Tottenham con il colombiano Davinson Sanchez, il belga Aldeweireld e il suo connazionale Vertonghen titolari nella difesa a tre schierata davanti all’estremo difensore Lloris. A centrocampo Winks e il danese Eriksen saranno i centrali, mentre Trippier giocherà sulla corsia laterale di destra e Rose sarà l’esterno laterale mancino. I trequartisti, Dele Alli e l’argentino Lamela, supporteranno in zona d’attacco il centravanti spagnolo Llorente.

Tatticamente saranno opposti il 4-3-3 del tecnico italiano del Chelsea, Maurizio Sarri, e il 3-4-1-2 del mister argentino del Tottenham, Pochettino. All’andata gli Spurs hanno vinto 1-0 con un rigore trasformato da Harry Kane, che non sarà della partita poiché infortunato. Tottenham vincente anche a Stamford Bridge nell’ultimo precedente in Premier League, 1-3 il primo aprile scorso. Il Chelsea non batte gli Spurs in casa dal 4-2 in FA Cup del 22 aprile 2017.

Chelsea favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria contro il Tottenham nella semifinale di ritorno di Carabao Cup. Successo interno dei Blues quotato 1.61 da Bet365, mentre Eurobet propone a 4.00 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 6.00 la quota per la vittoria esterna degli Spurs. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.91.



