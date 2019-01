Diretta Novara Arzachena/ Streaming video tv: le mosse biancoverdi per il rilancio (Serie C)

Novara Arzachena, giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C nel girone A. Novara reduce da un passo in avanti importante alla ripresa del campionato, nel posticipo del lunedì i piemontesi hanno espugnato il campo dell’Albissola con un gol di Cacia e sono rimasti in zona play off, pur sempre staccati di dieci lunghezze dalla Pro Vercelli capolista (e con una partita giocata in più). Ancora in caduta libera l’Arzachena, alla quarta sconfitta consecutiva in campionato dopo l’-1-4 casalingo contro l’Entella. I sardi evitano l’ultimo posto grazie al caso Pro Piacenza, ma la situazione sembra difficile con la difesa che ha subito 10 gol nelle ultime 4 partite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Novara Arzachena non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ARZACHENA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Silvio Piola di Novara per la diretta Novara Arzachena. Piemontesi in campo con Di Gregorio in porta, Cinaglia sull’out difensivo di destra e Visconti sull’out difensivo di sinistra, mentre Tartaglia e Bove formeranno la coppia centrale della retroguardia. A centrocampo spazio a Sciaudone, Nardi e Buzzegoli nel terzetto titolare, mentre l’argentino Schiavi ed Eusepi giocheranno avanzati come trequartisti alle spalle di Cacia, unica punta di ruolo. Risponderà l’Arzachena con Pini tra i pali e una difesa a tre formata da Baldan, Busatto e Pandolfi. A quattro la linea di centrocampo schierata da destra a sinistra con Arboleda, Casini, Manca e Trillo. Gatto e Ruzzittu saranno schierati come trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Sanna.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente saranno opposti il 4-3-2-1 del tecnico del Novara, William Viali, e il 3-4-2-1 del mister dell’Arzachena, Mauro Giorico. Arzachena e Novara si sono trovate di fronte per la prima volta nel match d’andata di questo campionato, con i piemontesi vincenti con il punteggio di 0-2 in Sardegna grazie alle reti di Bianchi ed Eusepi nella parte conclusiva del match.

PRONOSTICO E QUOTE

Novara nettamente favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria contro l’Arzachena in questa sfida infrasettimanale di campionato. Successo interno dei piemontesi quotato 1.40 da Bet365, mentre Eurobet propone a 4.20 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 7.25 la quota per la vittoria esterna dei sardi. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.85.



