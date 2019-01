Diretta Albissola Novara/ Streaming video e tv: azzurri favoriti in casa secondo le quote (Serie C)

Albissola Novara, diretta dall’arbitro Adalberto Fiero, lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 20.45, sarà il posticipo che chiuderà il programma della seconda giornata di ritorno del girone A nel campionato di Serie C. Dopo il pari in casa dell‘Olbia del 30 dicembre scorso, torna in campo l’Albissola al confine tra il sestultimo e il quintultimo posto in classifica assieme alla Pistoiese, dunque della zona play out. Il Novara, che invece sarebbe in questo momento l’ultima formazione del girone A ammessa ai play off, in campionato è reduce da una striscia di dodici risultati utili consecutivi, la maggior parte pareggi che ne hanno però rallentato la rincorsa in classifica. I piemontesi sono già tornati in campo a inizio 2019 perdendo 4-1 all’Olimpico di Roma l’ottavo di finale di Coppa Italia contro una Lazio che ha fatto valere senza problemi la caratura tecnica superiore, con un Novara che ha comunque vissuto una Coppa da protagonista superando quattro turni eliminatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Diretta tv per quanto riguarda il match Albissola-Novara visibile sul canale numero 58 del digitale terrestre in chiaro, RaiSport. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv, visibile in chiaro anche sul sito RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI ALBISSOLA NOVARA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Comunale di Chiavari per la diretta Albissola Novara. I padroni di casa liguri scenderanno in campo con Albertoni tra i pali, Calcagno sull’out difensivo di destra ed Oliana sull’out difensivo di sinistra, mentre i centrali della retroguardia saranno lo svizzero Rossini e Nossa. A centrocampo spazio al marocchino Oukhadda, a Balestrero e a Sibilia, mentre Martignago giocherà come trequartista, alle spalle del tandem offensivo composto da Cais e da Silenzi. Risponderà il Novara con il portiere sammarinese Benedettini schierato alle spalle di una difesa a quattro, da destra a sinistra con Cinaglia, Chiosa, Bove e Visconti. A centrocampo spazio a Sciaudone, al brasiliano Ronaldo e a Nardi, mentre Schiavi sarà il trequartista schierato a sostegno della coppia d’attacco formata da Eusepi e da Manconi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 4-3-1-2, schierato sia dall’allenatore dell’Albissola, Claudio Bellucci, sia dal mister del Novara, William Viali. Il match d’andata di questo campionato è l’unico precedente in un campionato professionistico tra i due club, con l’Albissola che ha espugnato di misura lo stadio Silvio Piola, 0-1 firmato da una rete di Cais in apertura di match.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse vedono il Novara favorito per la conquista dei tre punti sul campo dell’Albissola. Vittoria in casa proposta a una quota di 3.80 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.20 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 2.00 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.15 e 1.60.



