Treviso, Luigi il portiere di 14 anni morto di influenza/ Sospetta miocardite degenerata da un virus

A Treviso si è consumata una tragedia, Luigi portiere di 14 anni è morto in seguito alle complicazioni di un’influenza. Il ragazzo era di Musano di Trevignano ed è deceduto a causa di quella che è una sospetta miocardite degenerata proprio dal virus influenzale. Lunedì scorso i genitori avevano chiamato l’ambulanza perché la situazione era degenerata, ma nonostante i soccorsi siano stati tempestivi questi è deceduto all’ospedale di Treviso attorno alle ore 19.00. Venerdì sarà effettuata l’autopsia per cercare di appurare quelle che sono le cause della morte di quello che era un giovane atleta. Treviso Today ha raccontato più a fondo il profilo di Luigi Martignago un giovane sano, molto allegro e decisamente impegnato a scuola. Giocava come portiere nelle giovanili della squadra di Ponzano. Non soffriva di particolari patologie e aveva una corporatura robusta. Oltre ai genitori lascia anche una sorellina minore che va ancora alle elementari.

Treviso, Luigi il portiere di 14 anni morto di influenza: i sintomi del ragazzo

Il 14enne portiere morto in seguito alle complicazioni di un’influenza ha sconvolto giustamente il nostro paese. Luigi aveva accusato i classici sintomi dell’influenza con mal di testa, febbre e dolori articolari. Era stato portato al pronto soccorso dove dopo tutti gli accertamenti del caso i medici avevano riscontrato un classico virus influenzale. Gli avevano così prescritto degli antipiretici e un periodo di riposo, lasciandolo tornare a casa. Nei giorni seguenti il ragazzo aveva continuato a peggiorare tanto che i genitori avevano chiamato l’ambulanza. Il ragazzo però aveva iniziato ad accusare delle difficoltà respiratorie in ambulanza, perdendo la conoscenza. La corsa all’ospedale però non aveva portato a nessuna soluzione, per Luigi era purtroppo troppo tardi. Sarebbe morto di una miocardite cioè una malattia infiammatoria acquisita che riguarda il cuore. Sono diversi gli agenti causali, tra cui batteri, funghi e protozoi.

