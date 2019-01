INFLUENZA, 430MILA CASI IN UNA SETTIMANA/ Iss, “brusco aumento”: picco in atto? Le regioni più colpite

Soltanto una settimana fa il Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), registrando nella prima settimana dell’anno 323mila casi di influenza, aveva chiarito come il picco stagionale non fosse ancora arrivato. Alla luce dei dati relativi alla seconda settimana di gennaio, però, si può dire che se non siamo in presenza del picco poco ci manca. Un vero e proprio boom di influenza ha colpito tutta Italia: lo si apprende bollettino InfluNet sulla sorveglianza epidemiologica, secondo cui sono state infatti oltre 431.000 le persone rimaste al letto a causa del virus. Il saldo rispetto alla settimana precedente fa contare un numero maggiore di più di centomila unità, quando le persone con l’influenza erano state quantificate in circa 320.000. Non è un caso, dunque, che l’Iss parli di un “brusco aumento dei casi” di influenza.

INFLUENZA, 431MILA CASI IN UNA SETTIMANA

Gli oltre 400mila casi di influenza registrati nell’ultima settimana in Italia portano il totale dall’inizio della sorveglianza epidemiologica messa in atto da InfluNet a circa 2.246.000. Ma quali sono i soggetti più colpiti? Ovviamente si tratta dei bambini di età inferiore ai 5 anni, la fascia più carente di difese immunitarie insieme ai malati cronici e agli anziani. L’Istituto Superiore di Sanità, ha osservato nei bambini al di sotto dei 5 anni un’incidenza pari a 15 casi per mille assistiti, a fronte dei 7,1 casi per mille assistiti della popolazione generale, dunque un rapporto addirittura doppio rispetto alla media. Interessante anche analizzare la “mappa del contagio”, con le regioni del Centro e del Sud Italia (Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia) maggiormente colpite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA