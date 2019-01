Video/ Paganese Siracusa (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

Finisce 1-1 il match tra Paganese e Siracusa. Come, si vede dal video di Paganese Siracusa, la seconda frazione di gioco decisamente meno divertente rispetto alla prima. La Paganese non ha avuto la “forza” di vincere la partita, mentre gli aretusei hanno gestito con maturità il risultato positivo. Con questo punto la Paganese sale a quota 9 mentre il Siracusa sale a quota 19. Nel prossimo turno la Paganese sarà di scena a Castellammare di Stabia contro le vespe, mentre il Siracusa ospiterà nel derby il Trapani.

SINTESI PRIMO TEMPO

Paganese in campo con il 4-3-1-2. In porta Santopadre, difesa con Tazza, Piana, Stendardo e Acampora. In mediana spazio a Gaeta, Nacci e Capece mentre in zona offensiva troviamo Della Morte in supporto della coppia Cesaretti-Parigi. Il Siracusa risponde con il 3-4-2-1. Tra i pali Crispino, in difesa Bruno, Bertolo e Turati. A centrocampo da destra verso sinistra Daffara, De Col, Palermo e Fricano. In attacco Tiscione e Rizzo a supportare Cognigni. Padroni di casa subito vicini al gol. Turati per anticipare Cesaretti, per poco non beffa Crispino con un pallonetto. Nuovo corner per i padroni di casa. Al 13esimo si sblocca il risultato. Grandissima azione del Siracusa. Daffara sfonda sull’out destro e serve in area Cognigni. L’ex Fermana la scarica di prima su Tiscione, che dal limite batte Santopadre con un gran tiro a fil di palo: 0-1. Siciliani subito vicini al raddoppio. Cross dalla sinistra di Rizzo e tiro al volo di Cognigni. L’ex Fermana, che sbuca tra Piana e Stendardo, la spedisce di poco fuori. Al 21esimo arriva il pari. Cross dalla destra di Nacci e stacco imperioso di Piana che batte Crispino! Gran gol del centrale difensivo azzurrostellato. Alla mezzora Paganese a un passo dal raddoppio: bomba di Capece dal limite, e pallone che sfiora la traversa. Prima dell’intervallo arriva un cartellino giallo. Lo rimedia Nicolas Rizzo del Siracusa, il quale si è lasciato cadere troppo facilmente nell’area della Paganese. Sanzionato, quindi, per simulazione.

SINTESI SECONDO TEMPO

Come emerge dal video di Paganese Siracusa, subito un cambio per il Siracusa prima della ripresa. Fuori Bruno e dentro Di Sabatino; fuori un centrale difensivo e dentro un terzino. Paganese vicina al vantaggio. Turati anticipa Crispino, e per poco non la butta dentro. Fortuna loro che Cognigni salva la sfera sulla linea spazzando via. Tentativo ospite: tiro al volo dal limite di Turati, ma Santopadre è plastico nel bloccare la sfera. Doppio cambio nel Siracusa. Fuori Rizzo e De Col, dentro Catania e Ott Vale. Primo cambio per la Paganese. Fuori uno stanco Acampora e dentro il neoarrivato Perri; si resta con il 4-3-1-2 in casa azzurrostellata. Nuova occasione per i campani: Cesaretti, salta Crispino in uscita, e serve in area Parigi a porta vuota. Strepitoso l’intervento di Di Sabatino che salva i suoi, spazzando praticamente dalla linea di porta. Al 68esimo Cognigni si divora un gol già fatto. Cross dalla destra di Palermo e Cognigni a mezzo metro dalla porta, non riesce a toccare la sfera in porta. Occasione clamorosa per il Siracusa. Doppio cambio per la Paganese. Fuori Della Morte e Nacci, dentro Cappiello e Carotenuto. Quest’ultimo va ad agire da mezzala destra, con Capece play-maker. Nuovo tentativo di Capece. Il suo tiro di controbalzo dal limite viene bloccato da Crispino. Nuovo doppio cambio per il Siracusa. Fuori Cognigni e Tiscione, dentro Vazquez e Parisi. La truppa di Raciti controlla bene il match. Nel finale sono proprio gli ospiti ad avere la chance giusta per vincere la partita. Al 93esimo dopo un batti e ribatti in area, Ott Vale tenta il tiro di potenza. Pallone alto sopra la traversa.