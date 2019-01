Video/ Rieti Virtus Francavilla (0-2): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

La Virtus Francavilla vince 0-2 a Rieti. Come si vede nel video di Rieti Virtus Francavillla decisive sono state le reti di Sarao nel primo tempo e di Pastore nel finale di gara. Ancora una sconfitta per il Rieti che resta al palo a 19 punti. I laziali lunedì saranno in trasferta a Cava de’ Tirreni. Quinto risultato utile per la Virtus Francavilla che scala la classifica ed ora ha 24 punti. La squadra pugliese proverà a prolungare la striscia positiva domenica in casa contro la Sicula Leonzio.

SINTESI PRIMO TEMPO

Rieti in campo con il 3-4-1-2. Tra i pali Costa, in difesa Pepe, Delli Carri e Mattia. A centrocampo da destra verso sinistra Brumat, Marchi, Palma e Zanchi. In attacco troviamo Maistro in supporto di Cernigoi e Gondo. Francavilla con il 3-5-1-1. In porta Saloni, difesa con Tiritiello, Marino e Caporale. A centrocampo da destra verso il lato opposto Albertini, Folorunsho, Vrdoljak, Pastore e Nunzella. In avanti Zenuni e Sarao. In avvio ammonito Vrdoljak della Virtus Francavilla per gioco falloso. I primi minuti sono di proverbiale studio, le due squadre evitano di esporsi troppo, entrambe ovviamente sono a caccia di preziosi punti salvezza contro una diretta concorrente. Gondo si libera alla conclusione dal limite, ma il suo tiro è un agevole passaggio per Saloni che raccoglie la sfera senza problemi. Intanto viene ammonito Palma del Rieti per gioco falloso. Pericolosa per due volte la Virtus Francavilla, entrambe con Sarao! L’attaccante si libera sulla sinistra e calcia forte verso il centro, il tiro cross è respinto da Costa, la palla viene raccolta da Folorunsho che ribadisce in mezzo. Qui Sarao colpisce di testa con la palla che viene deviata da Pepe e l’attaccante biancazzurro che reclama per un fallo di mano, ma l’arbitro assegna solo un corner. Il risultato si sblocca al 35esimo, quando gli ospiti raccolgono un rigore. Pepe si fa soffiare palla da Zenuni in area e lo sgambetta, inevitabile il calcio di rigore. Dal dischetto Sarao non sbaglia e il Francavilla è in vantaggio. Pericoloso il Rieti con Brumat che mette in mezzo un pallone velenoso, Albertini evita guai e spedisce direttamente in corner. Ammonito Gondo del Rieti per proteste. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Come emerge nel video di Rieti Virtus Francavilla, i padroni di casa effettuano una doppia sostituzione durante l’intervallo. Rimangono negli spogliatoi Pepe e Palma ed entrano al loro posto Garofalo e Konate. Svarione di Saloni che rinvia male con i piedi, la palla arriva a Marchi che però non riesce a trovare la coordinazione per battere verso la porta della Virtus Francavilla. Ammonito Vrdoljak della Virtus Francavilla per gioco falloso. Al 59esimo Konate serve Gondo, tacco per Maistro che batte verso la porta di prima intenzione, Saloni spinge la palla in corner. Altro “giallo”: ammonito Konate del Rieti per gioco falloso. Potenziale chance non sfruttata dal Rieti al 62esimo: scavetto di Maistro per Marchi ma il centrocampista è in ritardo di un istante e la sfera viene controllata da Saloni. Poco dopo ammonito Tiritiello della Virtus Francavilla per gioco falloso. Sostituzione per il Francavilla: esce Zenuni, entra Partipilo. Qualche istante dopo viene ammonito Albertini della Virtus Francavilla per gioco falloso. Al 71esimo Folorunsho parte in contropiede e serve sulla fascia Partipilo che rientra e prova il sinistro a giro, ma la conclusione è debole e viene bloccata da Costa. Il Rieti insiste ma fin qui non sta trovando soluzioni efficaci per essere ficcante in area di rigore, tanti gli errori in fase di impostazione per gli amarantocelesti. Per gli ospiti esce Vrdoljak, entra Monaco mentre per i padroni di casa esce Cernigoi, entra Venancio. Occasione mancata dal Rieti: Gondo lavora bene una palla sulla sinistra e poi appoggia al limite per Marchi che arriva di gran carriera ma cicca completamente la conclusione. Arriva un cartellino rosso: seconda ammonizione ed inevitabile espulsione per Tiritiello della Virtus Francavilla. Nel finale arriva lo 0-2 che chiude i conti. Pasticcio di Konate, ultimo uomo sugli sviluppi di un calcio piazzato, che prima rischia di perdere palla sulla pressione di Partipilo e poi se la fa soffiare da Pastore. Il mancino parte in contropiede, sfida nell’uno contro uno un avversario, si porta la palla sul sinistro e dal limite batte Costa.