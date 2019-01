Diretta Milan Napoli Primavera/ Streaming video e tv: Lovisa e Senese, due squalificati tra i partenopei

Milan Napoli Primavera sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro, e si gioca alle ore 13:00 di sabato 26 gennaio: si tratta di una delle partite che rientrano nel programma della 16^ giornata nel campionato Primavera 1 2018-2019. E’ il primo turno del girone di ritorno, e dunque non si scherza più: vale soprattutto per il Milan che, reduce dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, non ha saputo dare continuità a un 2-0 esterno sulla Sampdoria che l’aveva riportato alla vittoria. Ultimo posto in classifica condiviso con l’Empoli e serissimo rischio di retrocedere: sembra incredibile per una squadra che solo cinque anni fa aveva vinto il Torneo di Viareggio e che ha giocato di recente la semifinale di Coppa Italia, ma la nuova formula del girone unico ha sparigliato le carte. Sta facendo piuttosto bene il Napoli: nell’ultima stagione si è salvato con fatica, oggi si trova in settima posizione e insegue un posto nei playoff. Tuttavia non vince da cinque partite, con tre pareggi e due sconfitte: l’ultimo risultato è stato il pareggio interno contro la Juventus. All’andata i partenopei avevano vinto per 1-0; andiamo ora a valutare, mentre aspettiamo la diretta di Milan Napoli Primavera, in che modo le due squadre potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Napoli Primavera è prevista su Sportitalia, e dunque sarà accessibile a tutti in chiaro: l’appuntamento è sul canale 60 del televisore, mentre gli abbonati a Sky potranno selezionare il canale 225. In ogni caso l’emittente rende possibile seguire questa partita anche in diretta streaming video: bisognerà utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per poi visitare senza costi il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI PRIMAVERA

Analizziamo dunque le probabili formazioni di Milan Napoli Primavera: i rossoneri, che sono stati affidati a Federico Giunti, dovrebbero affrontare la partita con il 4-3-3 nel quale Tsadjout gioca come prima punta, con Daniel Maldini e Capanni che agiscono ai suoi lati. A comandare il centrocampo ci sarà capitan Torrasi, nella posizione di mezzala dovremmo invece vedere Brescianini sul centrodestra e Alessandro Sala in gol settimana scorsa, sul centrosinistra. A protezione del portiere Soncin agirà la coppia centrale formata da Ruggeri e Merletti, sugli esterni invece sono destinati Barazzetta e Negri. Doppia tegola per il Napoli di Roberto Baronio che perde per squalifica Lovisa e Senese: davanti ad Idasiak dunque sarà Manzi a completare la difesa con Zanoli e Giuseppe Esposito, mentre il ruolo di mezzala dovrebbe andare a Gaetano che, a dire il vero, potrebbe e dovrebbe giocare da trequartista a supporto di Negro e Palmieri. A questo punto il centrocampo sarà schierato a quattro, con Mamas e Micillo a formare la cerniera centrale; sugli esterni dovrebbero agire Mezzoni e Zedadka.



