Diretta Gubbio Teramo/ Streaming video e tv: scontro diretto a metà classifica (Serie C)

Gubbio Teramo, diretta dall’arbitro Stefano Lorenzin, sabato 26 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Gli umbri arrivano lanciatissimi all’appuntamento, reduci da tre vittorie consecutive che hanno fatto scalare loro la classifica. Dopo aver espugnato Ravenna prima della sosta, per il Gubbio sono arrivati i successi contro Vis Pesaro in casa ed Albinoleffe in trasferta che hanno portato gli umbri a +4 rispetto alla zona play out. Dove galleggia proprio l’avversario di turno, il Teramo, che è ripartito dopo la sosta con due ko. Dopo la sconfitta in casa della Sambenedettese, nel turno infrasettimanale è arrivato lo scivolone interno contro l’Imolese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Gubbio Teramo non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO TERAMO

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Barbetti di Gubbio per la diretta Gubbio Teramo. Umbri padroni di casa in campo con Gabriele Marchegiani tra i pali e una difesa a quattro schierata dall’out di destra all’out di sinistra rispettivamente con Pedrelli, Maini, l’argentino Espeche e Paolelli. Malaccari e Benedetti giocheranno come vertici arretrati in un centrocampo con De Silvestro, Casiraghi e Campagnacci incursori offensivi alle spalle dell’unica punta di ruolo, Chinellato. Risponderà il Teramo con Caidi, Fiordaliso e Piacentini titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore polacco Lewandowski. A centrocampo i centrali saranno Celli, Proietti e Ventola, con Giorgi esterno laterale di destra e Sparacello esterno di fascia mancino. In avanti confermato il tandem De Grazia-Cappa.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-2-3-1 scelto come modulo di partenza dall’allenatore del Gubbio, Giuseppe Galderisi, ed il 3-5-2 disegnato dal mister Agenore Maurizi, tecnico del Teramo. Nel match d’andata di questo campionato abruzzesi e umbri hanno pareggiato 1-1 allo stadio Bonolis, con reti di Terracino per il Teramo e di Schiaroli per il Gubbio. 1-1 anche nell’ultima sfida disputata in casa degli umbri nello scorso campionato, il 31 marzo 2018.

PRONOSTICO E QUOTE

Gubbio moderatamente favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Teramo. Successo interno dei rossoblu quotato 1.90 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.40 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 4.60 la quota per la vittoria esterna dei viola. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.65.



