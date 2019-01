Diretta Imolese Fano/ Streaming video e tv: le mosse delle aquile al Romeo Galli (Serie C)

Imolese Fano, diretta dall’arbitro Maria Marotta, sabato 26 gennaio 2019 alle ore 18.30, sarà la sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Dopo la sosta invernale è ripartito alla grande il campionato dell’Imolese, due vittorie con un 5-0 interno al Giana Erminio e uno 0-2 esterno sul campo del Teramo che hanno rilanciato gli emiliani al terzo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla Triestina seconda. Dopo la vittoria di Terni, nel turno infrasettimanale il Fano ha subito invece una battuta d’arresto molto dura contro il Sudtirol tra le mura amiche, uno 0-3 che ha mantenuto i granata ancora sulla soglia della zona play out, senza dare continuità alla prestigiosa vittoria contro i rossoverdi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Imolese Fano non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE FANO

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Galli di Imola per la diretta Imolese Fano. Emiliani padroni di casa in campo con Rossi in porta, Garattoni sull’out difensivo di destra e il belga Fiore sull’out difensivo di sinistra, mentre Checchi e Carini saranno i centrali della retroguardia. Hraiech, Carraro e Valentini saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, con Mosti che sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo Lanini-De Marchi. Risponderà il Fano con l’ivoriano Konate, l’uruguaiano Sosa e Celli titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Sarr. Il ghanese Selari, Acquadro e Lulli saranno i centrali di centrocampo, con Vitturini impiegato sulla fascia destra e Setola sulla fascia sinistra, mentre in attacco faranno coppia Scardina e Ferrante.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore dell’Imolese, Alessio Dionisi, ed il 3-5-2 disegnato dal mister Massimo Epifani, tecnico del Fano. Nel match d’andata di questo campionato le due formazioni hanno pareggiato 1-1 allo stadio Mancini con le reti di De Marchi e un autogol di Boccardi. Il Fano ha vinto nell’ultimo precedente di campionato disputato a Imola, in Seconda Divisione Lega Pro, 0-1 l’8 maggio 2005.

PRONOSTICO E QUOTE

Imolese nettamente favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Fano. Successo interno dei rossoblu quotato 1.70 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.50 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 4.40 la quota per la vittoria esterna dei marchigiani. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.65.



