Diretta Teramo Imolese/ Streaming video e tv: i romagnoli continuano a vivere un sogno (Serie C)

Teramo Imolese, diretta dall’arbitro Luciani, una delle partite valide per la ventiduesima giornata nel girone B della Serie C 2018-2019, si gioca alle ore 20:30 di martedì 22 gennaio: altro turno infrasettimanale nel campionato della terza divisione, e partita interessante quella che si gioca al Bonolis. Il Teramo ha bisogno di ritrovare la vittoria dopo aver perso sul campo della Sambenedettese, ma a oggi sarebbe ancora salvo e soprattutto ha vinto (sempre per 2-0) le ultime due gare casalinghe, dunque arriva con fiducia a questo impegno nel quale dovrà nuovamente testarsi. Il campionato dell’Imolese è assolutamente fantastico: i romagnoli sono quarti e, neopromossi, potrebbero addirittura ambire alla promozione diretta se il Pordenone dovesse rallentare la sua marcia. Tre sconfitte in tutto il torneo, striscia di imbattibilità di sette partite e successo ritrovato dopo quattro pareggi con un roboante 5-0 alla Giana Erminio, che ci ha raccontato in pieno di quale valori disponga una squadra che si è confermata giornata dopo giornata. Adesso gli ospiti potrebbero fare il salto di qualità definitivo: solo una volta sono riusciti a vincere due partite consecutive (a dicembre) e questo è il passo definitivo per diventare realmente grandi. Intanto noi possiamo andare a vedere quali sono le probabili formazioni nella diretta di Teramo Imolese, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Teramo Imolese: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO IMOLESE

In Teramo Imolese Agenore Maurizi potrebbe cambiare qualcosa rispetto a sabato: il modulo resta il 3-5-2 ma davanti Barbuti insidia le maglie di Zecca e Sparacello, mentre a centrocampo l’esperienza di Giorgi potrebbe essere utile per guidare il gioco, dunque il numero 5 può sistemarsi centrale tra le due mezzali De Grazia e Proietti, facendo scivolare in panchina Persia. Spighi e Celli dovrebbero essere nuovamente i due laterali che partiranno dalla linea mediana, anche se Mantini potrebbe essere impiegato a destra; spazio poi a Fiordaliso come leader di una difesa completata da Piacentini e capitan Caidi, in porta andrà Michal Lewandowski. L’Imolese ovviamente conferma il 4-3-2-1 che ha segnato cinque gol in 51 minuti alla Giana: prima punta De Marchi arrivato a quota 7 in campionato, alle sue spalle Belcastro (tripletta sabato) e Mosti, poi un centrocampo di qualità nel quale Gargiulo e Hraiech accompagnano la regia di Carraro, e si può dire che sia questa linea uno dei principali segreti del rendimento romagnolo. Davanti al portiere Gian Maria Rossi giocheranno Checchi e Carini come centrali, Sciacca e Fiore percorreranno le fasce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA