Diretta Ternana Fano/ Streaming video e tv: continua la rincorsa rossoverde? (Serie C)

Ternana Fano sarà diretta allo stadio Liberati dal signor Luigi Carella: siamo nel girone B della Serie C 2018-2019 e si gioca alle ore 15:30 di sabato 19 gennaio. I rossoverdi non si sono ancora messi in pari con le gare da recuperare: manca ancora la sfida interna alla Sambenedettese e il recupero della sfida al Rimini sospesa per nebbia, partite che, qualora vinte, permetterebbero virtualmente di salire al secondo posto in classifica diventando la principale antagonista del Pordenone. Prima della sosta la Ternana ha battuto 2-1 il Teramo, rilanciandosi dopo un periodo complicato; Gigi De Canio deve sicuramente lavorare sulla difesa che ultimamente ha incassato tanto, ma l’obiettivo è quello di impedire alla capolista di prendere il largo e, di conseguenza, giocarsi fino all’ultimo la promozione diretta. Situazione delicata quella del Fano, che a fine dicembre ha avuto risultati contrastanti: prima la splendida vittoria di Trieste, poi il beffardo ko interno contro il Pordenone. Per i marchigiani gran parte dei problemi è data dall’attacco: un solo gol nelle ultime cinque partite – decisivo al Nereo Rocco – e appena tre nelle ultime otto. Adesso vedremo se nella diretta di Ternana Fano arriverà il risultato che ci aspettiamo (cioè una vittoria dei padroni di casa) o se invece gli ospiti saranno in grado di sovvertire il pronostico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Ternana Fano, che non viene trasmessa nel nostro Paese: per la quinta stagione consecutiva l’appuntamento con il campionato di Serie C è sul portale elevensports.it, dunque con PC, tablet e smartphone potrete seguire questa partita in diretta streaming video. Per accedere alle immagini è possibile abbonarsi al servizio pagando una quota stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA FANO

Studiando le probabili formazioni di Ternana Fano, scopriamo che i rossoverdi hanno messo sotto contratto lo svincolato Paghera: soluzione utile per il centrocampo al posto di Altobelli, al momento comunque favorito per orchestrare la manovra con il supporto di Pobega – in costante crescita e reduce dal primo gol in campionato – e capitan Marino Defendi. Alle loro spalle la difesa sarà comandata da Gasparetto e Hristov, con Walter Lopez che dovrebbe tornare a sinistra e Pasquale Fazio confermato a destra; in porta andrà Iannarilli, nel reparto avanzato Frediani e Bifulco saranno i due esterni (con Furlan in ballottaggio) a dare palloni utili a Marilungo, che però deve vincere la concorrenza di Vantaggiato e Butic. Nel Fano è squalificato Magli: torna utile Cristian Sosa che, al fianco di Celli e Dramane Konaté, potrebbe completare il reparto arretrato a protezione di Voltolini, le cui condizioni restano da valutare (è pronto Mouhamadou Sarr). Vitturini e Setola saranno i due laterali che partiranno dal centrocampo, con Tascone e Lulli che invece presidieranno gli interni avendo in Selasi il regista basso. Tandem offensivo composto da Ferrante e Scimia; Morselli e Scardina potrebbero eventualmente giocarsela.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente le quote per Ternana Fano ci presentano un quadro nel quale la squadra di casa è ampiamente favorita: l’agenzia di scommesse Snai per esempio assegna un valore di 1,50 volte la giocata alla vittoria interna dei rossoverdi, per la quale dovrete giocare il segno 1, e invece piazza un già distante 6,25 come eventualità sul segno 2, quello utile per scommettere sul successo degli ospiti. Con il pareggio, come sempre regolato dal segno X, il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe pari a 3,55 volte quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA