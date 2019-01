Diretta Monza Ravenna/ Streaming video e tv: Brocchi sfida i romagnoli per risalire (Serie C)

Monza Ravenna, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio, si gioca alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, sabato 26 gennaio 2019, presso lo stadio Brianteo per la ventitreesima giornata del girone B della Serie C 2018-2019, che torna in campo a pochi giorni di distanza dal turno infrasettimanale che ha visto il Monza pareggiare con il Renate in un derby lombardo, mentre il Ravenna ha pareggiato ma per 2-2 e in rimonta contro la Triestina. Un punto per parte che logicamente non ha cambiato di molto la posizione in classifica di Monza e Ravenna. La squadra di Cristian Brocchi ha 30 punti e si trova agli estremi limiti della zona playoff, che naturalmente va considerata l’obiettivo minimo per il nuovo Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che non nasconde ambizioni importanti per il futuro. Impossibile fare molti calcoli comunque in un girone dalla classifica cortissima: l’esempio perfetto è costituito dal Ravenna, che precede di diverse posizioni il Monza ma in realtà è a quota 32 punti, dunque a portata di sorpasso se oggi dovesse subire una sconfitta – d’altro canto, per i romagnoli è l’occasione per cercare l’allungo su una diretta rivale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Monza Ravenna l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA RAVENNA

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni per Monza Ravenna. I padroni di casa potrebbero scendere in campo con il 4-4-2: Guarna fra i pali; Bearzotti terzino destro, i due difensori centrali Marconi e Scaglia, a sinistra Tentardini per completare la difesa brianzola; a centrocampo i mediani Fossati e Iocolano, più Palazzi esterno destro e D’Errico a sinistra, infine la coppia d’attacco che dovrebbe essere formata da Brighenti e Marchi per il Monza. Passando ai romagnoli, ecco che la replica del Ravenna potrebbe concretizzarsi in un 3-5-2 con Venturi in porta; davanti a lui la retroguardia a tre composta da Ronchi, Boccaccini e Lelj; nel folto centrocampo a cinque invece i possibili titolari da destra a sinistra sono Eleuteri, Martorelli, Papa, Selleri e Bresciani; infine il tandem d’attacco che per il Ravenna dovrebbe essere composto oggi da Magrassi e Galuppini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo come ultima cosa uno sguardo alle quote Eurobet su Monza Ravenna per fornire un pronostico sulla partita dello stadio Brianteo. Possiamo osservare che sono favoriti i padroni di casa brianzoli, ma con differenze minime fra i tre segni: infatti la vittoria del Monza (naturalmente segno 1) è quotata a 2,40, mentre poi si sale a quota 2,85 in caso di pareggio (segno X) ed infine un colpaccio esterno del Ravenna ripagherebbe 3,20 volte la posta in palio chi avrà avuto fiducia nei romagnoli, scommettendo di conseguenza sul segno 2.



