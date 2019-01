Diretta Renate Monza/ Streaming video e tv: abbondanza in attacco per Brocchi (Serie C)

Renate Monza, diretta dall’arbitro Giordano, è in programma alle ore 20:30 di martedì 22 gennaio, e si gioca a Meda per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C 2018-2019: tre giorni dopo il loro ultimo impegno le due squadre sono nuovamente in campo per quello che possiamo assolutamente catalogare come un derby, dunque con tanti contenuti interessanti a prescindere dalla classifica. Se parliamo di graduatoria, il Monza è la squadra messa meglio in questo girone B: i brianzoli, reduci dalla vittoria di misura contro la Virtus Verona, sono tornati in zona playoff e ora, con una striscia di cinque partite senza sconfitte (anche se con soli due successi) sperano di fare il salto di qualità in un girone di ritorno che dovrà necessariamente confermare la qualificazione agli spareggi per la promozione, visto che l’obiettivo minimo di inizio stagione era quello. Il Renate dal canto suo ha sofferto tantissimo in autunno (cinque sconfitte consecutive, sette in otto partite senza vittorie) ma ha saputo riprendersi; sabato ha pareggiato la seconda partita consecutiva sul campo del Vicenza, non perde da quattro turni e, se il campionato finisse oggi, quantomeno giocherebbe il playout per non retrocedere, ma adesso può ambire anche alla salvezza diretta. Vedremo allora quello che succederà in questa interessante diretta di Renate Monza, che inizia tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Renate Monza: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE MONZA

Renate Monza viene affrontata da Aimo Diana con il 4-3-3: Guido Gomez la prima punta con il supporto di Venitucci e Piscopo sugli esterni, mentre in mezzo al campo l’esperienza di Pavan guiderà e detterà i ritmi della manovra con Rada e Simonetti che sono favoriti per agire in qualità di interni. La difesa viene schierata a quattro, a protezione del portiere Cincilla: pochi dubbi sulla sua composizione anche se Caccin, a destra, contende una maglia ad Anghileri. Dall’altra parte arriverà la spinta di Vannucci, mentre i due centrali dovrebbero essere nuovamente Saporetti e Priola (in gol sabato a Vicenza). Il Monza, che ha cambiato tantissimo in inverno, può ora permettersi un turnover interessante: per esempio davanti Andrea Brighenti può prendere il posto di uno tra Ettore Marchi e Reginaldo, mentre da trequartista possono agire sia Chiricò che Iocolano, giocatori eventualmente utili per aumentare la qualità di un centrocampo nel quale comunque D’Errico e Galli sono favoriti per le mezzali, mentre Lora si gioca il posto con Gianluca Barba e parte in vantaggio. Difesa con Filippo Scaglia e Marconi a protezione di Guarna, Bearzotti e Anastasio dovrebbero giocare come terzini.



