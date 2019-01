Diretta Salernitana Lecce/ Streaming video DAZN: quote, i padroni di casa partono favoriti (Serie B)

Salernitana Lecce, diretta dal signor Maggioni, si gioca sabato 26 gennaio alle ore 18.00 e sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019, secondo turno nel girone di ritorno. I campani hanno ricominciato alla grande la loro stagione dopo la sosta invernale, andando a vincere in casa della capolista Palermo. Un 1-2 in extremis che ha portato i granata in zona play off, nel gruppo tra il settimo e il nono posto a quota 27 punti con Cittadella e Spezia. Il Lecce si è assestato invece al quarto posto dopo il pareggio casalingo contro il Benevento, terzo risultato utile consecutivo per i salentini che vedono il Pescara terzo lontano due punti e il secondo posto occupato dal Brescia distante quattro lunghezze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Salernitana Lecce non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati a DAZN potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA LECCE

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Arechi di Salerno. Campani in campo con Micai in porta e una difesa a tre formata da Perticone, Migliorini e Gigliotti. A centrocampo spazio a Di Tacchio e all’ivoriano Akpa Akpro per vie centrali, mentre la corsia laterale di destra sarà affidata a Pucino e la corsia laterale di sinistra a Vitale. In attacco, tridente offensivo con l’olandese Djavan Anderson e il brasiliano André Anderson, con il gambiano Jallow punta centrale. Risponderà il Lecce con Vigorito tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Fiamozzi, Lucioni, Bovo e Calderoni. A centrocampo spazio al greco Tachtsidis affiancato da Schiavone e da Petriccione, mentre Mancosu giocherà come trequartista alle spalle di La Mantia e Falco, in tandem sul fronte offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 3-4-3 scelto come modulo di partenza dall’allenatore della Salernitana, Angelo Adamo Gregucci, ed il 4-3-1-2 disegnato dal mister Fabio Liverani, tecnico del Lecce. Nel match d’andata allo stadio Via del Mare le due formazioni hanno pareggiato col punteggio di 2-2, pugliesi in gol con Mancosu e Falco, campani con Bocalon e Castiglia. Nel campionato di Serie C, il 24 ottobre 2014, l’ultimo precedente allo stadio Arechi tra le due formazioni, Lecce vincente 1-3 con i gol di Carrozza, Sacilotto e Doumbia che ribaltarono l’iniziale vantaggio di Calil per i granata.

PRONOSTICO E QUOTE

Salernitana lievemente favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Lecce. Successo interno dei campani quotato 2.40 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.05 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 3.25 la quota per la vittoria esterna dei salentini. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.75.



