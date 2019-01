Super-G Garmisch/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del mondo sci femminile)

Dopo la prova della discesa di ieri, ecco che sabato 26 gennaio 2019 i riflettori tornano ad accendersi a Garmisch per il super-g, il quinto della stagione per la Coppa del mondo di sci femminile. Il circo bianco quindi è protagonista la pista tedesca del Kandahar, e disputerà qui un’emozionate gara, gustoso anticipo della discesa di domani. La prova è particolarmente attesa anche perché ci attendiamo ancora una prestazione superlativa da parte dell’americana Mikaela Shiffrin, che già ha vinto solo pochi giorni fa la gara di Cortina sulla pista di Olimpia delle Tofane. Di certo però l’americana non sarà la sola protagonista per il Super-g di Garmisch: ecco quindi che già oggi dovremmo rivedere anche Lindsey Vonn, che vorrà certamente riscattare la brutta prova di Cortina di pochi giorni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI GARMISCH

La diretta del super-G di Garmisch avrà inizio alle ore 10,00, quando prenderà il via la prima atleta sulla Kandahar. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch Partenkirchen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

SUPER-G GARMISCH: LE PROTAGONISTE PIUì ATTESE

Visto quanto raccolto nella specialità nella prima parte della stagione di coppa del mondo ecco che la protagonista più attesa oggi non può che essere Mikaela Shiffrin, che certo sarà in grado di far vedere meraviglie anche sulla neve tedesca di Kandahar per il super-g di Garmisch di oggi. La statunitense però come annunciato non sarà l’unica big attesa oggi al cancelletto, ma condividerà la scena molto probabilmente con la connazionale Lindsey Vonn. La sciatrice del Minnesota però non è al top della condizione e difficilmente lotterà per il podio. Chi invece pare aver messo già la sua prenotazione al podio è senza dubbio Tina Weirather, seconda a Cortina: occhi puntati però anche su Tamara Tippler, Ilka Stuhec e Nicole Schimdfhofer, senza dimenticare la vincitrice in carica del Super-g di Garmisch ovvero Lara Gut, che pure non sta vivendo una stagione splendida. Non dimentichiamo infine le azzurre che pure non si stanno togliendo troppe soddisfazioni nella specialità almeno secondo la graduatoria: spiccano comunque i nomi di Francesca Marsaglia, Elena Curtoni e Federica Brignone.



