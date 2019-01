Diretta Catanzaro Casertana/ Streaming video e tv: sfida in zona playoff al Ceravolo (Serie C)

Catanzaro Casertana, diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 27 gennaio 2019. L’appuntamento sarà allo stadio Nicola Ceravolo della città calabrese, dove andrà in scena questa partita valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Catanzaro e Casertana ci arrivano con posizioni di classifica abbastanza simili, per entrambe in piena zona playoff, anche se le prospettive dei padroni di casa calabresi, che hanno 38 punti, sono certamente migliori di quelle degli ospiti campani, che inseguono a quota 32. In compenso, il turno infrasettimanale disputato mercoledì ha dato più soddisfazioni alla Casertana, che ha colto una bella vittoria per 3-0 ai danni del Bisceglie mentre il Catanzaro si è dovuto accontentare di un pareggio per 0-0 sul campo della Vibonese in un equilibrato derby calabrese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Catanzaro Casertana l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CASERTANA

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di Catanzaro Casertana. Per i padroni di casa di mister Gaetano Auteri possiamo disegnare un 4-4-2 con Furlan in porta; davanti a lui Favalli terzino destro, Celiento e Riggio difensori centrali, Nicoletti a sinistra; a centrocampo invece il quartetto dei titolari dovrebbe prevedere D’Ursi, Maita, Iuliano e Statella dal primo minuto; infine il tandem d’attacco che dovrebbe essere composto da Ciccone e Fischnaller. La riposta della Casertana di Di Costanzo-Esposito dovrebbe invece prevedere un 4-3-3 con Adamonis fra i pali; difesa a quattro con Blondett, Rainone, Lorenzini e Meola da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo i papabili sono Romano, Vacca e De Marco, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere in campo Padovan, Castaldo e Zito.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Catanzaro Casertana vede nettamente favoriti i padroni di casa: nelle quote fornite dall’agenzia di scommesse Eurobet infatti il segno 1 è proposto a 1,90 volte la posta in palio. Per il pareggio, identificato naturalmente dal segno X, si sale a quota 3,10, mentre in caso di colpaccio esterno da parte della Casertana ecco che chi avrà puntato sul segno 2 verrà ripagato 4,25 volte la posta in palio.



