Diretta Monopoli Reggina/ Streaming video e tv: i pugliesi cercano il sorpasso sui calabresi (Serie C)

Monopoli Reggina, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni, sarà una bella sfida in zona playoff nel programma di questa ventitreesima giornata del girone C di Serie C. L’appuntamento sarà per le ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 27 gennaio 2019, presso lo stadio Vito Simone Veneziani della città pugliese. Monopoli e Reggina si presenteranno dunque al fischio d’inizio con posizioni di classifica molto simili: 34 punti per i calabresi, 33 per i pugliesi che senza il -2 di penalizzazione sarebbero davanti, ma proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere a segno il sorpasso in ottica griglia playoff. Per di più, il Monopoli ha reduce dalla bella vittoria per 2-4 sul campo del Rende nel turno infrasettimanale che è stata una grande iniezione di fiducia, ma va detto che mercoledì ha vinto pure la Reggina, con un bel 3-1 ai danni della Viterbese. Si sfideranno dunque due formazioni che stanno bene, questa dovrebbe essere garanzia di spettacolo in una partita dunque da non perdere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Monopoli Reggina l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI REGGINA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Monopoli Reggina. I padroni di casa pugliesi, allenati da Giuseppe Scienza, dovrebbero confermare il modulo 3-5-2 proponendo Pissardo fra i pali protetto dalla difesa a tre con Bei, De Franco e Mercadante; nella folta linea a cinque di centrocampo invece dovrebbero agire Fabris, Maimone, Zampa, Sounas e Donnarumma, infine ecco che la coppia d’attacco del Monopoli dovrebbe prevedere titolari Mendicino e Salvemini. Quanto alla Reggina di mister Cevoli, ecco che il tecnico dei calabresi dovrebbe proporre il 3-4-1-2 con Confente estremo difensore; Conson, Redolfi e Solini nella retroguardia a tre; un quartetto di centrocampo composto da Kirwan, De Falco, Zibert e Sandomenico, infine nel reparto offensivo ipotizziamo Strambelli trequartista alle spalle del tandem d’attacco composto da Tulissi e Doumbia.

PRONOSTICO E QUOTE

Abbastanza equilibrato appare il pronostico di Monopoli Reggina, pur con i padroni di casa leggermente favoriti nelle quote dell’agenzia di scommesse Eurobet. Di conseguenza ecco che il segno 1 per un successo pugliese varrebbe 2,35 volte la posta in palio, mentre poi si sale a livelli molto simili per il segno X e per il segno 2, infatti un pareggio varrebbe 3,00 volte la posta in palio e con un colpaccio della Reggina si arriva a quota 3,10.



