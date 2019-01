Diretta Pro Patria Carrarese/ Streaming video e tv: toscani in campo per difendere la prima piazza (Serie C)

Pro Patria Carrarese, diretta dall’arbitro Alberto Santoro, domenica 27 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo la sosta invernale la formazione di Busto Arsizio era ripartita con una preziosa vittoria per 3-2 in casa contro l’Olbia, ma i Tigrotti nel turno infrasettimanale si sono dovuti arrendere, battuti di misura 1-0, sul campo del Siena. Bustocchi ottavi in classifica e ancora in zona play off, a dieci punti dalla Carrarese che si è ripresa la vetta della classifica a braccetto col Piacenza. Terza vittoria consecutiva per gli apuani nel turno infrasettimanale, con un rotondo 3-1 alla Lucchese firmato dalle reti di Tavano (doppietta) e Maccarone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pro Patria Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA CARRARESE

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Speroni di Busto Arsizio. Pro Patria in campo con Mangano in porta e un terzetto difensivo formato dal croato Molnar, Lombardoni e Zaro. I centrali di centrocampo della formazione bustocca saranno Gazo, Bertoni e Pedone, mentre il senegalese Sané si muoverà sulla fascia destra e Mora sulla fascia sinistra. In attacco, l’argentino Santana farà coppia con Gucci. Risponderà la Carrarese con Borra a difesa della porta e una linea difensiva a quattro con lo slovacco Varga e Luca Ricci centrali, Carissoni esterno di destra e Karkalis esterno di sinistra. Rosaia e Varone giocheranno come vertici arretrati di centrocampo, mentre Biasci, Valente e Bentivegna supporteranno offensivamente l’unica punta di ruolo, Maccarone.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-2-3-1 scelto come modulo di partenza dall’allenatore della Carrarese, Silvio Baldini, ed il 3-5-2 disegnato dal mister Ivan Javorcic, tecnico della Pro Patria. Nel match d’andata allo stadio Dei Marmi di Carrara i padroni di casa hanno battuto 2-1 i lombardi con i gol di Tavano e Caccavallo su rigore, ribaltando l’iniziale vantaggio siglato da Le Noci. Le due squadre non si affrontano in campionato a Busto Arsizio dal 16 novembre 2013, la Carrarese si impose col punteggio di 0-2.

PRONOSTICO E QUOTE

Carrarese favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in trasferta contro la Pro Patria. Successo interno dei bustocchi quotato 3.40 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 2.10 la quota per la vittoria esterna degli apuani. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA