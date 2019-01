Super-G Kitzbuhel/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del mondo sci maschile)

La Coppa del mondo di sci maschile torna protagonista anche oggi, domenica 27 gennaio 2019. Si completa infatti l’anomalo weekend di Kitzbuhel con il super-g, il quinto della stagione in corso, che è slittato come ultimo evento. L’appuntamento sulle nevi austriache è storico e ovviamente rimane assai atteso visto pur il calibro dei protagonista chiamati al cancelletto: dagli azzurri che hanno fatto vedere meraviglie nella specialità fino al campione in carica Svindal che qui vinse nel 2018 nella stessa disciplina. Il super-G non avrà il fascino storico della discesa e dello slalom da queste parti, ma sarà un’altra gara da non perdere, una sfida stuzzicante per chiudere al meglio il weekend più glamour della stagione dello sci.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI KITZBUHEL

Il super-G di Kitzbuhel avrà inizio alle ore 13.30, quando prenderà il via il primo atleta sulla pista Streifalm. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

SUPER-G KITZBUHEL: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Dopo anche quanto fatto vedere sulla Stelvio poche settimane fa, in vista del Super-g di Kitzbuhel non possiamo non annoverare Dominik Paris tra i favoriti al successo questa mattina e ovviamente oggi avrà a fianco anche l’altro azzurro Christof Innerhofer. I due italiani hanno mostrato uno stato di forma invidiabile nella specialità e di certo faranno di tutto per portare in alto il tricolore anche sulle nevi austriache. Come al solito però la concorrenza sarà grande perchè tutti vorranno farsi vedere su una delle piste di super-g tra le più belle di sempre. Attenzione quindi ai norvegesi e nel dettaglio a Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud, i due uomini da battere per la coppetta di specialità: a loro però si uniscono nella lista dei pretendenti al podio anche Max Franz, padrone di casa con Kriechmeyer, e Caviziel.



