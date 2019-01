Video/ Milan-Napoli (0-0): highlights della partita (Serie A, 21^ giornata)

È il momento di dare uno sguardo al video con gli highlights del big match Milan-Napoli 0-0: la partita senz’altro più attesa della ventunesima giornata di Serie A 2018-19 non ha regalato gol come speravamo, di certo le emozioni (e soprattutto le polemiche) in quel di San Siro non sono mancate ma nell’immaginario collettivo questa partita non prenderà ovviamente il posto di Italia-Germania 4-3 di Messico 1970. Dopo essersi sbloccato domenica scorsa contro la Lazio, Callejon ha cercato il bis ma sulla sua strada si è ritrovato davanti Gigio Donnarumma, che nelle ultime sette partite ha subito appena due gol e anche contro i partenopei ha tenuto la saracinesca abbassata per tutti i novanta minuti. Dall’altra parte Cutrone è riuscito soltanto a scuotere l’esterno della rete e non ha lasciato il segno come invece si auspicavano i tifosi rossoneri, che dopo la partenza di Higuain possono comunque consolarsi con Piatek, al quale Gattuso ha concesso uno scampolo di partita nel secondo tempo. Il centravanti polacco sognava di presentarsi davanti al popolo rossonero con un gol magari decisivo ma la realtà è che ci vorrà tempo per prendere confidenza con i nuovi meccanismi di gioco e trovare un buon feeling con i nuovi partner di reparto. Doveva essere la serata degli attaccanti, è stata la serata dei portieri: abbiamo già parlato di Donnarumma, dobbiamo doverosamente includere tra i migliori in campo anche il suo omologo nel Napoli, David Ospina, che a undici minuti dal novantesimo con una gran parata quasi sulla linea di porta nega il gol a Mateo Musacchio, che ha provato a segnare con una rovesciata complicatissima quando poteva benissimo colpirla di testa e in quel caso avrebbe avuto molte più probabilità di successo. Coda velenosa nel finale con l’espulsione di Fabian Ruiz che lascia qualche dubbio, soprattutto ad Ancelotti che si fa scappare qualche parola di troppo e viene allontanato dall’area tecnica. In effetti, rivedendo le immagini, il pallone sembra sbattere più sul petto che sul braccio del giocatore e quindi il secondo giallo appare eccessivo. Il rapporto tra il Napoli e gli arbitri si incrina ulteriormente, vedremo se il presidente De Laurentiis tornerà a farsi sentire, intanto sui suoi canali social il club posta un tweet sarcastico in cui mostra la coscia di Fabian Ruiz e i segni della pallonata che hanno portato al rosso.

LE DICHIARAZIONI

Mateo Musacchio stava per diventare l’eroe della serata con quella rovesciata, ma l’intervento di Ospina gli ha negato la gioia del gol a una manciata di minuti dal novantesimo. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: “Il Napoli è una squadra fortissima composta da tanti campioni, abbiamo giocato una bella partita ed era quello che serviva per ottenere un risultato positivo. Gli arrivi di Paquetà e Piatek ci consentiranno di fare un ulteriore salto di qualità e di poter dire la nostra per un posto in Champions. Ora penseremo a riposarci, martedì prossimo ci toccherà scendere in campo di nuovo contro questi qui…”

Davide Bernardi, inviato di DAZN, ha chiesto a Carlo Ancelotti cosa sia mancato per segnare. Laconica la risposta del tecnico: “Il gol? A parte gli scherzi, nel primo tempo siamo stati troppo morbidi, potevamo e dovevamo spingere di più. Invece nella ripresa la squadra mi è davvero piaciuta, abbiamo creato tante occasioni e tirato più volte in porta, se avessimo mantenuto questa intensità per novanta minuti ora staremmo commentando un risultato diverso”.

Non poteva mancare il commento di Gennaro Gattuso: “Abbiamo affrontato una grandissima squadra, qualche errore di troppo negli ultimi venti metri ma resta comunque una bella soddisfazione aver strappato un punto ai vice-campioni d’Italia. Nel finale la stanchezza ha preso il sopravvento e ci siamo un po’ disuniti, ma non mi posso di certo lamentare della prestazione complessiva. Da parte nostra è stata una bella prova di maturità“.





