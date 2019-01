Video/ Ternana Vis Pesaro (0-2): highlights e gol della partita (Serie C 23^ giornata)

Ternana-Vis Pesaro termina con il risultato di 2-0 in favore degli ospiti. Prima di raccontare le azioni salienti della sfida, vedendo0 anche il video di Ternana Vis P?esaro, andiamo a vedere i due schieramenti. La Ternana si affida al 3-4-2-1 con Nicastro e Marilungo a sostegno di Vantaggiato; Pesaro risponde con il 3-5-2, dove Olcese e Guidone sono i terminali offensivi. Pronti, via. La Vis Pesaro sblocca subito il match. Al 2′ Guidone appoggia per Botta, che dal limite carica un tiro impreciso. Il suo tentativo diventa un assist inaspettato per Petrucci, che da pochi passi fulmina Iannarilli. Nella ripresa non ci sono cambi e il copione resta lo stesso. Ritmi bassi e ben poco spettacolo.

CRESCONO GLI OSPITI

Meglio in ogni caso gli ospiti, che di tanto in tanto si fanno vedere in avanti con qualche fiammata sporadica. Come al 59′, quando Guidone sfiora il palo di testa dopo un bel cross di Botta. La Ternana è ancora non pervenuta in attacco, dal momento che Tomei non fin qui dovuto compiere interventi degni di nota. Nel finale la Vis Pesaro trova il raddoppio dagli sviluppi di un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Ayroldi per fallo di Gasparetto su Lazzari. Dagli undici metri va lo stesso Lazzari che spiazza Iannarilli per la rete che manda definitivamente ko la Ternana. Vittoria tutto sommato meritata per gli uomini di Colucci che tornano a casa con tre punti importantissimi.

Ecco il video di Ternana Vis Pesaro, con le azioni salienti del match.





