Diretta Cavese Rieti/ Streaming video Rai: campani nettamente favoriti nel posticipo (Serie C)

Cavese Rieti, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri, sarà il posticipo che alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 28 gennaio 2019, completerà il programma del girone C nella ventitreesima giornata di Serie C. L’appuntamento sarà dunque presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni: Cavese Rieti avrà una posta in palio piuttosto delicata, perché la salvezza non è assicurata per queste due squadre, in particolare per il Rieti che ha 19 punti. La Cavese, a quota 22, è messa un po’ meglio, ma un passo falso oggi rimetterebbe tutto in discussione e dunque anche per la formazione di casa la partita di oggi avrà grande importanza per capire quali potrebbero essere le prospettive nella seconda parte della stagione. Per i campani ci potrebbe essere il piccolo vantaggio di avere riposato nel turno infrasettimanale, dunque l’ultimo riferimento è la sconfitta nel turno precedente contro la Virtus Francavilla. Curiosamente, i pugliesi si sono poi ripetuti battendo proprio il Rieti mercoledì: chi saprà ripartire dopo le ultime sconfitte?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Cavese Rieti sarà la partita di Serie C trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Di conseguenza, si potrà seguire questo incontro in diretta streaming video anche tramite Rai Play oltre che sul portale elevensports.it, che è la casa ormai abituale della Serie C, dove tifosi e appassionati possono seguire tutti gli incontri di campionato e anche della Coppa Italia di categoria.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE RIETI

Parlando adesso delle probabili formazioni di Cavese Rieti, cominciamo dalle mosse di Giacomo Modica, che ha avuto a disposizione un’intera settimana di lavoro. La sua Cavese dovrebbe giocare con il 4-3-3: Vono in porta; Palomeque terzino destro, Manetta e Bruno difensori centrali, Licata a sinistra per completare la retroguardia; Tumbarello, Migliorini e Lia dovrebbero comporre il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo ecco Rosafio, Sciamanna e Fella probabili titolari. Per quanto riguarda invece il Rieti, Ezio Capuano dovrebbe proporre il modulo 3-4-1-2 con Costa fra i pali; retroguardia a tre composta da Delli Carri, Pepe e Mattia; a centrocampo ci attendiamo un quartetto con Zanchi, Marchi, Palma e Brumat da destra a sinistra; in attacco invece ecco Maistro nei panni del trequartista alle spalle del tandem di punte formato da Gondo e Cernigoi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote di Cavese Rieti: l’agenzia di scommesse Eurobet vede nettamente favoriti i padroni di casa campani, infatti il segno 1 varrebbe appena 1,95 volte la posta in palio. Si sale poi a quota 3,15 in caso di divisione della posta, il pareggio che naturalmente è indicato dal segno X, infine un successo esterno da parte del Rieti (segno 2) varrebbe 4,00 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sui laziali.



