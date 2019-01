Diretta Virtus Francavilla Cavese/ Streaming video e tv: ospiti in campo con l’obiettivo play off

Virtus Francavilla Cavese, diretta dall’arbitro Alessandro Di Graci, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 16.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone C nel campionato di Serie C. Divise da quattro punti in classifica, con la formazione campana avanti a sole tre lunghezze dalla zona play off, Virtus Francavilla e Cavese si affrontano per cercare di trovare continuità nel cammino che, come obiettivo primario, dovrà portare a una tranquilla salvezza. I pugliesi hanno chiuso abbastanza bene il 2018, con due pareggi (l’ultimo con la Juve Stabia) e una vittoria nelle ultime tre partite dell’anno disputate, che hanno allontanato di tre lunghezze la squadra allenata da Bruno Trocini dalla zona play out. Dall’altra parte, la Cavese ha sfruttato solo a metà il doppio turno casalingo post-natalizio: dopo la vittoria contro il Bisceglie nel turno di Santo Stefano, è arrivato il ko il 30 dicembre scorso nel derby campano contro la Casertana, che ha impedito ai metelliani di agganciare il Potenza al decimo posto in classifica.

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda il match Virtus Francavilla Cavese sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Cavese di oggi. Pugliesi privi dello squalificato Sirri in difesa, la linea a tre sarà composta da Pino, Caporale e Cason davanti all’estremo difensore Nordi. A centrocampo nella zona centrale al fianco del croato Vrdoljak si muoveranno Monaco e Marino, mentre il camerunese Tchetchua sarà l’esterno laterale di destra e Pastore l’esterno laterale di sinistra. Sarao e Partipilo faranno invece coppia sul fronte d’attacco. Risponderà la Cavese con Vono tra i pali, Lia schierato in posizione di terzino destro e lo spagnolo Palomeque in posizione di terzino sinistro, mentre Licata e Manetta formeranno la coppia di centrali della retroguardia. Out Favasuli per squalifica, a centrocampo giocheranno Migliorini e Logosulo, mentre Bettini, Sciamanna e Rosafio saranno schierati nel tridente offensivo della formazione metelliana.

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 4-3-1-2 schierato dall’allenatore della Virtus Francavilla, Bruno Trocini, e il 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal mister della Cavese, Giacomo Modica. Le due squadre si sono affrontate tra i professionisti una sola volta nella loro storia, nel match d’andata del campionato in corso, con vittoria di misura dei metelliani che si sono imposti 1-0 sui pugliesi grazie ad una rete messa a segno da Sciamanna.

Le principali agenzie di scommesse vedono la Virtus Francavilla favorita per la conquista dei tre punti tra le mura amiche contro la Cavese. Vittoria in casa proposta a una quota di 2.25 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.10 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 3.10 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.60.



