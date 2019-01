Video/ Chievo Fiorentina (3-4): highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata)

Il video di Chievo Fiorentina ci porta a raccontare una gara terminata col risultato di 3-4 alla fine di un match davvero clamoroso e pieno di emozioni con tre pali, sette gol, un rigore sbagliato, uno segnato e un cartellino rosso. Pronti via nel primo tempo la viola la sblocca subito con il solito Luis Muriel, imbeccato dentro da Hancko. I clivensi pareggiano subito, ma Gabriele Chiffi annulla il gol di Emanuele Giaccherini dopo aver consultato il var. Lafont aveva servito Vitor Hugo con Sergio Pellissier colpevolmente entrato in area di rigore. Il difensore aveva servito nuovamente il portiere che aveva passato la palla a Giaccherini bravissimo a segnare anche se poi il suo gol sarebbe stato reso valido dal regolamento. Il Chievo protesta ancora per un evidente calcio di rigore non fischiato, su una punizione Pellissier è imbeccato dentro e spinto a terra l’arbitro stavolta non va nemmeno al var. La viola così passa in doppio vantaggio, con Simeone che serve Benassi bravo a tirare a giro e a siglare l’ottavo centro della sua stagione. La squadra di Domenico Di Carlo però non molla e segna il gol che riapre la partita con Stepinski alla fine del primo tempo. I viola tornano in campo nella ripresa con Gerson al posto di uno spento Norgard.

La prima occasione è di Federico Chiesa che da fuori calcia ma il suo tiro viene deviato in angolo. Muriel viene lanciato solo davanti a Sorrentino, il colombiano vede il portiere fuori e prova il colpo sotto la palla termina di poco fuori. Il Chievo ci prova con una percussione sulla destra, ma quando Stepinski si invola in area Chiffi ferma tutto per un fallo precedente non dando il vantaggio. A sorpresa però il caso vuole che da questo scaturisca il gol del pareggio, perché Leris al centro dell’area colpisce a botta sicura e Benassi con le mani regala non solo un calcio di rigore ma anche la superiorità numerica. Dal dischetto non sbaglia Sergio Pellissier anche se Lafont riesce a deviare il pallone senza però poterlo respingere. Pioli decide in dieci di togliere Simeone e inserire in campo Dabo per dare peso a centrocampo. La viola rischia di tornare subito in vantaggio grazie a una percussione di Federico Chiesa che calcia col sinistro ma prende la traversa. Poco dopo è ancora Chiesa a fuggire sul filo del fuorigioco e a segnare un gol splendido che riporta avanti i viola. Il Chievo ha un’occasione enorme per pareggiare, ma stavolta Lafont para un calcio di rigore a Pellissier. Segna poi ancora Chiesa in contropiede e la viola vince la partita. Questa è però una gara davvero difficile da prevedere, tanto che al minuto 88 il Chievo la riapre ancora con un gran colpo di testa di Djordjevic. Sono cinque i minuti di recupero e De Paoli in mezza rovesciata al 91mo sbaglia un gol già fatto.

VIDEO CHIEVO FIORENTINA: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Chievo Fiorentina andiamo a leggere le dichiarazioni arrivate alla fine della gara. Federico Chiesa, autore di una splendida doppietta, a Dazn ha spiegato: “E’ stata una partita rocambolesca e piena di azioni da una parte e dall’altra. Per i tifosi neutrali è stata una splendida partita immagino. Noi anche in dieci abbiamo dimostrato che non molliamo e sicuramente siamo felici. Tre punti sono fondamentali. Grazie al mister Stefano Pioli che mi ha dato la forza di stare sul pezzo novanta minuti ci sono sempre su partita, squadra e per i tifosi. Ora pensiamo a una bellissima gara al Franchi contro la Roma per la Coppa Italia, speriamo di portare avanti questo sogno. Ora possiamo goderci questo sogno e poi inizieremo a pensare alla Roma che è davvero tra pochissimo”.





