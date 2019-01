Diretta Qatar Emirati Arabi Uniti/ Streaming video e tv: Zaccheroni sfavorito nelle quote (Coppa d’Asia 2019)

Qatar Emirati Arabi Uniti, diretta dall’arbitro Cesar Ramos Palazuelos, è la partita in programma oggi martedì 29 gennaio 2019 al Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi: fischio d’inizio fissato per le ore 15,00 secondo il fuso orario italiano, quale semifinale della Coppa d’Asia 2019. I padroni di casa della manifestazione continentale, allenati da Alberto Zaccheroni, dopo il successo rimediato pochi giorni fa contro l’Australia tornano in campo. Obiettivo dichiarato dopo l’1-0 inferto agli aussie (grazie alla rete di Ali Ahymed Mabkhout) è quella di trovare il difficile accesso alla finalissima della competizione asiatica. L’ impresa non sarà facile anche perché il Qatar di Mister Sanchez si è rivelato un ostacolo ben ostico in questo torneo: lo dimostra il successo ottenuto ai quarti contro la Corea del Sud, trovato con il risultato di 1-0 (firmato da Hatim).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere in diretta tv di Qatar Emirati Arabi Uniti, la semifinale di Coppa d’Asia 2019: il torneo non è trasmesso nel nostro Paese e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Le informazioni utili potranno arrivare comunque dalle pagine ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolar modo su Facebook e Twitter dove sono garantite anche le versioni in lingua inglese.

PROBABILI FORMAZIONI QATAR EMIRATI ARABI UNITI

In attesa di assistere alla diretta di Qatar Emirati Arabi uniti, vediamo come i due allenatori si sono preparati a questa semifinale della Coppa d’Asia 2019 esaminando quindi anche le probabili formazioni che saranno in campo oggi pomeriggio ad Abu Dhabi. Ecco quindi che per 11 qatariota, il tecnico spagnolo Sanchez dovrebbe di nuovo confermare gran parte dell’11 che aveva trovato l’accesso proprio alla semifinale: sarà quindi il 4-1-4-1 come modulo di partenza. Tra i pali quindi non mancherà Al Sheeb, mentre in difesa verrà confermato il duo al centro con Hisgham e Salman: toccherà dunque a Al Ali e Pedro Miguel agire ai lati, in avanti spazio dal primo minuto per Al Hajri, mentre in mediana avanzata troveranno la maglia da titolare Afif, Khoukhi, Hatem e Al Haydis. Occhi puntati in avanti sul bomber Almoez Ali, che però si gioca la maglia da titolare con Ahmed Alaseldin. Per le probabili formazioni in vista della diretta Qatar Emirati Arabi Uniti, invece Mister Zaccheroni farà affidamento al 5-2-3 che ha dato tante soddisfazioni contro l’Australia ai quarti di finale. Ecco quindi che per la nazionale di casa in porta vedremo Khalid Eisa, mentre nell’ampio reparto arretrato saranno Fares Juma, Ismail Ahmed e Bandar Mohamed i titolari al centro: toccherà a Walid Abbas e Mohamed Ahmad agire tra i pali dal primo minuto. In avanti spazio al duo Majed Hassan-Ali Salmin, mentre in avanti potrebbero esercì pochi i dubbi: si giocano la maglia dal primo minuto Al Hammadiu, Ali Mabkhout (fresco di gol) e Ismaeili Matar.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando ora un occhio al pronostico fissato alla vigilia di questa semifinale della Coppa d’Asia 2019, vediamo bene che la compagine qatariota potrebbe avere oggi una chance in più. Considerando le quote date dal portale di scommesse snai per l’1×2 della sfida notiamo che il successo del Qatar è stato dato a 2,15 contro il più elevato 3,80 fissato in favore degli Emirati Arabi Uniti: il pareggio è stato invece quotato a 2,90.



