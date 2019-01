Diretta Manchester City Liverpool/ Streaming video e tv: big match al vertice della Premier League

Manchester City Liverpool si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 gennaio: la Premier League 2018-2019 non si ferma mai, ma la partita della ventunesima giornata è un grande regalo per tutti gli appassionati perché mette di fronte le prime due squadre della classifica. Separate da 7 punti in classifica, e con i Reds al comando: diciamo subito che all’andata era finita 0-0 ad Anfield, diciamo anche che in caso di vittoria esterna la squadra di Jurgen Klopp prenderebbe probabilmente lo slancio decisivo per andare a vincere quel campionato che manca in bacheca da ormai 29 anni. Recentemente Pep Guardiola ha definito il Liverpool la squadra più forte al mondo, almeno in questo momento; i Reds hanno una bella occasione per onorare queste parole e dimostrare sul campo di essere finalmente pronti a festeggiare il grande titolo, dopo aver raggiunto la finale di Champions League ancora pochi mesi fa. Sarà dunque grande spettacolo nella diretta di Manchester City Liverpool, comunque la si possa girare. Gli ospiti non hanno ancora perso in questa Premier League e hanno vinto le ultime nove partite, con un totale di 27 gol segnati e appena tre subiti; i Citizens invece hanno avuto un improvviso calo perdendo tre delle ultime cinque partite, hanno abbandonato la vetta della Premier League e adesso si devono guardare dal ritorno di Tottenham e Chelsea.

Per Manchester City Liverpool, Guardiola dovrebbe dare spazio alla sua squadra migliore: con Ederson in porta ci saranno Walker (destra) e Danilo (sinistra) sulle corsie laterali a meno che non recuperi Benjamin Mendy, al centro invece Stones si gioca il posto con Kompany e Laporte e dunque giocheranno solo due di questi tre. Spazio poi ad un centrocampo di grande qualità nel quale Fernandinho sarà il playmaker e avrà come supporto David Silva e Bernardo Silva, mezzali che possono agilmente giocare anche come esterni offensivi; qui però dovrebbero agire Sterling e Leroy Sané, dal testa a testa Aguero-Gabriel Jesus dovrebbe uscire vincitore il Kun. Klopp dovrebbe invece puntare sul 4-4-2 per il Liverpool, reduce dal 5-1 all’Arsenal: Van Dijk e Lovren a protezione di Alisson, Alexander-Arnold e Robertson in qualità di terzini con un centrocampo nel quale Henderson o Fabinho giostreranno in cabina di regia al fianco di Wijnaldum. Il nuovo schema permette a Shaqiri, sempre più determinante, di avere una maglia come esterno destro; dall’altra parte il favorito rimane Sadio Mané, naturalmente in fase di attacco i Reds si dispongono normalmente con il 4-3-3 perché il senegalese si alza andando a formare un tridente con Roberto Firmino e Salah. Sono loro tre ad aver firmato tutti i gol della manita ai Gunners.



