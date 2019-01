Diretta Inter Lazio/ Streaming video Rai: due squadre in difficoltà cercano riscatto (quarti Coppa Italia)

Inter Lazio, partita che sarà diretta dal signor Rosario Abisso, è quella che chiude il programma dei quarti di finale in Coppa Italia 2018-2019: a San Siro si gioca alle ore 21:00 di giovedì 31 gennaio e la scelta del campo – si tratta di gara secca, con tempi supplementari e calci di rigore contemplati in caso di parità nei 90 minuti – è stata dettata dal cambio della regola, con la squadra dalla testa di serie più bassa ad avere il diritto di giocare in casa qualora si trattasse di sfida diretta tra due delle prime otto del tabellone. Nel presentare questa partita ci troviamo di fronte a due squadre che hanno bisogno di rialzare la testa, e che potrebbero sfruttare la Coppa Italia per farlo: l’Inter ha fatto un punto nelle prime due giornate del ritorno in Serie A ed è scivolata a -8 dal Napoli e soprattutto -19 dalla Juventus, perdendo sul campo del Torino e mancando il gol in queste due gare. La Lazio, come all’andata, ha perso contro Napoli e Juventus ma la sconfitta di domenica sera contro i bianconeri è stata bruciante, arrivata in rimonta nel finale e dopo aver sostanzialmente dominato per tre quarti della partita. Finalista della coppa nel 2015 e 2017 – dopo averla vinta nel 2013 – la squadra biancoceleste va ora a caccia di quella che sarebbe la prima vittoria stagionale contro una big, ma bisognerà vedere se sarà d’accordo un’Inter che, sfruttando il fattore campo, potrebbe ritrovarsi; andiamo dunque a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Lazio.

La diretta tv di Inter Lazio è prevista sulla televisione di stato, come per tutte le partite di Coppa Italia: in questo caso l’appuntamento è con Rai Uno, un canale che avrete eventualmente disponibile anche in diretta streaming video. In assenza di un televisore potrete seguire la sfida dei quarti di finale in diretta streaming video: dovrete semplicemente dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionare, sul sito www.raiplay.it che non comporta costi aggiuntivi, il canale di riferimento.

In Inter Lazio, dopo aver provato il 3-5-2 al Grande Torino, Luciano Spalletti potrebbe tornare al modulo di riferimento: vista l’importanza della partita in porta potremmo trovare Padelli, in difesa giocheranno quasi certamente Ranocchia e Skriniar come centrali con D’Ambrosio e Asamoah sulle corsie laterali. La mediana dunque torna ad essere la cerniera a due, con Borja Valero che può prendere il posto di uno tra Brozovic e Vecino (probabilmente l’uruguaiano); Politano, che sarà squalificato in campionato, dovrebbe giocare a sinistra con Candreva, ex della partita, dall’altra parte. Davanti è ballottaggio tra Icardi e Lautaro Martinez, il trequartista centrale uscirà dal ballottaggio tra Joao Mario e un Nainggolan che non è ancora riuscito a ritrovarsi. Nella Lazio rientra Acerbi a comandare la difesa, e prenderà dunque il posto di uno tra Bastos e Wallace con la conferma di Radu; in porta dovrebbe andare ancora Strakosha, sulle fasce invece pronti Marusic e Lulic (o Durmisi) con il primo che era squalificato in campionato. In mezzo reclama un posto Badelj, verso la conferma sia Parolo che Sergej Milinkovic-Savic mentre davanti è come sempre aperto il testa a testa tra i due trequartisti Joaquin Correa e Luis Alberto, che contro la Juventus hanno giocato insieme. Immobile sarà la prima punta, anche se Caicedo scalpita per avere una maglia dal primo minuto.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Inter Lazio indicano nei nerazzurri la squadra favorita per il passaggio del turno: il segno 1 identifica la loro vittoria e ha un valore pari a 2,10 volte la puntata, mentre con il segno 2 per il successo dei biancocelesti guadagnereste una cifra corrispondente a 3,45 volte quello che avrete messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, indica che le due squadre andrebbero ai tempi supplementari: in questo caso, a prescindere da come poi andasse a finire, la vincita sarebbe di 3,50 volte la somma investita con questo bookmaker.



