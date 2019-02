Scavone svenuto in Ascoli Lecce, come sta?/ Attimi di terrore a Via del Mare: è in ospedale

Grande paura al Via del Mare dove Manuel Scavone è svenuto durante Ascoli Lecce, come sta? Al terzo minuto dell’anticipo di Serie B il centrocampista giallorosso è stato protagonista di un colpo alla testa involontario in uno scontro aereo con Beretta. Dopo il terribile impatto il ragazzo è caduto a terra privo di sensi con attimi di terrore che hanno fatto pensare al peggio. L’ambulanza è entrata sul rettangolo verde di gioco per soccorrere il calciatore e portarlo immediatamente all’ospedale più vicino. Sono stati i calciatori del Lecce in campo a spostare i cartelloni pubblicitari per permettere i soccorsi. Quasi subito, per fortuna, è stato comunicato come il calciatore avesse ritrovato conoscenza per essere poi comunque portato in ospedale per dei controlli del caso. Nonostante le condizioni rassicuranti del calciatore si è deciso di sospendere la gara anche perché i calciatori pugliesi erano decisamente scossi per quanto accaduto al loro compagno di squadra.

Scavone svenuto in Ascoli Lecce, come sta? Gara recuperata domani

Manuel Scavone è svenuto durante Ascoli Lecce, come sta? Il centrocampista è stato trasportato in ambulanza all’ospedale con notizie comunque confortanti che parlano del ragazzo cosciente dopo i soccorsi. La gara sarà recuperata probabilmente domani, soprattutto se le condizioni di Scavone saranno confortanti come ci aspettiamo. Il centrocampista classe 1987 di Bolzano era arrivato a Lecce in estate dopo due anni importanti al Parma, ancora proprietario del suo cartellino, dove aveva vissuto la doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A. Cresciuto nel Sudtirol il ragazzo era esploso tra Novara e Bari dal 2010 al 2012. Il suo meglio però lo aveva dato in quattro anni splendidi alla Pro Vercelli, che gli avevano permesso di conquistare continuità e una certa reputazione nella cadetteria. La speranza dunque è di rivederlo presto in campo per tornare a fare ciò che sa far meglio cioè rubare palloni.

