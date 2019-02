Diretta Lecce Ascoli/ Streaming video Rai: quote, salentini nettamente favoriti (Serie B)

Lecce Ascoli verrà diretta dal signor Baroni: le due squadre aprono il programma della ventiduesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019, e sono in campo alle ore 21:00 di venerdì 1 febbraio. Una partita che per i salentini potrebbe significare il ritorno alla promozione diretta virtuale, anche se solo per poche ore: la vittoria sul campo della Salernitana li ha confermati al quarto posto ma ha ridotto a 2 i punti di margine dal Brescia, mentre è stato agganciato il Pescara. Fabio Liverani dunque continua a perseguire il sogno di portare il Lecce dalla Serie C alla Serie A in soli due anni; oggi dovrà fare i conti con un Ascoli che ha iniziato male il suo 2019, senza mai segnare e ottenendo un solo pareggio. Brutto il ko arrivato settimana scorsa al Del Duca, contro un Perugia che per di più non affrontava un buon periodo; adesso i marchigiani devono tornare a preoccuparsi dei playout, vero che la distanza è buona (+7) ma certamente il trend lascia intuire che le cose potrebbero ancora peggiorare, e di conseguenza sarà fondamentale giocare una partita di spessore. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Lecce Ascoli, ma intanto possiamo già fare un excursus sulle probabili formazioni che potremmo vedere sul terreno di gioco del Via del Mare.

Trattandosi dell’anticipo, la diretta tv di Lecce Ascoli viene trasmessa dalla televisione di stato: in questo caso i canali di riferimento sono Rai Sport e Rai Sport +, rispettivamente disponibili ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete seguire la partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: vi basterà visitare il sito www.raiplay.it e, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, selezionare il canale di riferimento.

Per Lecce Ascoli Fabio Liverani dovrebbe puntare su chi ha vinto all’Arechi: dunque il consueto 4-3-1-2 con il nuovo arrivato Tachtsidis in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Scavone e Petriccione (favorito su Arrigoni) e con Marco Mancosu, già 7 gol in campionato, che si prenderà la maglia di trequartista in appoggio a Falco e Palombi, che hanno la possibilità di tornare titolare a scapito di La Mantia. In difesa invece comandano Meccariello e Lucioni, che saranno i centrali a protezione del portiere Vigorito; sulle corsie esterne Fiamozzi e Calderoni sono preferiti a Venuti, ma vedremo quali saranno le scelte definitive di Liverani. Potrebbe cambiare qualcosa Vincenzo Vivarini per il suo Ascoli: D’Elia può prendere il posto di Laverone (squalificato) con Cavion a destra, i due centrali dovrebbero essere sempre Valentini e Brosco con Bacci tra i pali. In mediana la possibilità di rientrare nella formazione titolare ce l’ha Troiano, che sostituirebbe Addae con Casarini e Frattesi che viaggiano verso la conferma; Ciciretti e Beretta fanno concorrenza a Simone Ganz e Rosseti, solo due di questi quattro comporranno il tandem offensivo.

Per scommettere su Lecce Ascoli sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i salentini partono nettamente favoriti, avendo una quota di 1,80 volte la somma messa sul piatto per la loro vittoria, identificata dal segno 1. L’eventualità del successo esterno dei marchigiani, regolata dal segno 2, vi farebbe guadagnare ben 5,00 volte la cifra investita mentre con il segno X, per il pareggio, arrivereste ad un corrispettivo di 3,25 volte la puntata.



