Diretta Livorno Cosenza/ Streaming video DAZN: ai labronici serve la vittoria (Serie B)

Livorno Cosenza, che sarà diretta dal signor Valerio Marini e si gioca domenica 10 febbraio alle ore 15.00, sarà una delle sfide della ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. E’ già scontro salvezza quello tra i labronici e i silani, questi ultimi però con una serie di 6 risultati utili consecutivi hanno recentemente cambiato passo, riuscendo a portarsi a +5 dalla zona play out, vantaggio considerevole ricordando la partenza difficile in questo campionato della squadra allenata da Braglia. La serie positiva del Livorno si è allungata invece a sette risultati di fila con l’ultimo pareggio in casa del Crotone, nonostante questo gli amaranto restano penultimi con un solo punto di vantaggio rispetto al Padova fanalino di coda e soprattutto a -7 dalla salvezza diretta: discorso che si riaprirebbe per il Livorno solo con una vittoria contro il Cosenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Livorno Cosenza in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento DAZN, visibile su smart tv, smartphone, tablet e applicazioni internet compatibili.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO COSENZA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Armando Picchi di Livorno. I padroni di casa labronici schiereranno Mazzoni in porta e una difesa a tre composta da Gonnelli, Di Gennaro e il croato Bogdan. A centrocampo spazio ad Agazzi e Luci per vie centrali, mentre la fascia destra sarà affidata a Valiani e la fascia sinistra a Gasbarro. In attacco, il brasiliano Murilo giocherà di supporto al duo offensivo composto da Diamanti e Giannetti. Risponderà il Cosenza con Perina in porta, Corsi sull’out difensivo di destra e Legittimo sull’out difensivo di sinistra, mentre Idda e l’albanese Dermaku saranno i centrali di difesa. Palmiero avrà compiti di playmaker arretrato a centrocampo alle spalle di Sciaudone e Bruccini, mentre l’esterno laterale di destra sarà il guineano Embalo e l’esterno laterale di sinistra l’uruguaiano Baez Stagile. In attacco, spazio a Tutino come unica punta di ruolo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 3-4-1-2 che sarà la scelta tattica del mister del Livorno, Roberto Breda, ed il 4-1-4-1 che sarà schierato del tecnico del Cosenza, Piero Braglia. Pari 1-1 nel match d’andata disputato allo stadio San Vito, con vantaggio calabrese di Tutino e pari toscano di Giannetti. Le due formazioni non si affrontano a Livorno in campionato dal 15 dicembre 2002 in Serie B, il Livorno riuscì ad imporsi con il risultato di 4-2.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Livorno favorito per la conquista dei tre punti contro il Cosenza. Vittoria in casa quotata 2.15 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.05 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 4.00 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.50 e l’under 2.5 offerto a 1.50 da Sisal Matchpoint.



