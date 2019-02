Video/ Crotone Livorno (1-1): highlights e gol della partita (Serie B, 22^ giornata)

Allo Stadio Ezio Scida le formazioni di Crotone e Livorno non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. La partita viene decisa sostanzialmente nel corso del primo tempo, a cominciare dalle sue fasi iniziali: come si vede nel video di Crotone Livorno, al 6′ infatti gli amaranto passano in vantaggio grazie alla sfortunata autorete firmata da Spolli, reo di aver deviato malamente il tiro-cross dell’ottimo Diamanti. I rossoblu non si lasciano abbattere e pareggiano quindi al 30′ per merito di Simy, a completamento di una bella azione corale. Per il resto della frazione le occasioni non mancano su entrambi i fronti ma nel secondo tempo le emozioni scarseggiano, chiamando in causa solamente nel recupero al 90’+2′ il portiere dei toscani Mazzoni, efficace nell’evitare il peggio sulla conclusione del subentrato Machach. Il punto conquistato permette rispettivamente al Crotone di salire a quota 18 mentre il Livorno fallisce il possibile sorpasso e tocca i 17 punti nella classifica di Serie B.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Crotone avrebbe forse meritato qualcosa in più rispetto ad un semplice pareggio: i rossoblu si sono infatti distinti in fase offensiva grazie al 14 a 10 nelle conclusioni complessive, delle quali 6 a 4 indirizzate nello specchio della porta, nonostante abbiano battuto un calcio d’angolo in meno in confronto agli avversari, 7 a 8. I giocatori di mister Stroppa hanno inoltre attuato un fraseggio migliore di quelli allenati dal tecnico Zenga, 453 contro 363 passaggi totali, quest’ultimi però in grado di tenere banco nei contrasti, 16 a 15. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Livorno è stato leggermente più falloso a causa del 21 a 20 nel computo dei falli e l’arbitro Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Pettinari da un lato, Agazzi, Murilo e Bogdan dall’altro.

IL TABELLINO

Crotone-Livorno 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 6′ AUTO Spolli(C); 30′ Simy(L).

CROTONE Cordaz; Golemic, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden(77′ Rohden), Barberis, Zanellato(64′ Benali), Firenze; Simy, Pettinari(66′ Machach). All.: Stroppa.

LIVORNO Mazzoni; Di Gennaro, Gasbarro(66′ Eguelfi), Valiani(61′ Salzano), Luci, Giannetti, Murilo(46′ Kupisz), Gonnelli, Diamanti, Bogdan, Agazzi. All.: Breda.

Arbitro: Francesco Fourneau (Roma 1).

Ammoniti: 38′ Agazzi(L); 44′ Murilo(L); 44′ Pettinari(C); 56′ Bogdan(L).

