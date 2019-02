Video/ Cosenza Cittadella (2-0): highlights e gol della partita (Serie B, 22^ giornata)

Cosenza Cittadella ha dato ai padroni di casa una vittoria per 2-0 importantissima nella corsa alla salvezza. Al minuto numero tre Branca si libera molto bene in area di rigore, calcia a giro e trova Perina bravo a dirgli di no. La situazione si ripete poco dopo quando all’undicesimo ancora Branca tira e ancora Perina la respinge. Passano cinque minuti e un tiro da fuori viene deviato da Embalo, la palla carambola a Corsi che in caduta calcia trovando pronto e attento Paleari. Embalo si rende protagonista di una clamorosa occasione al minuto 40 quando mandato dentro da Palmiero si divora davanti a Paleari il gol del possibile vantaggio. I lupi dominano e Tutino ha una palla buona poco dopo, ma Paleari è ancora bravo a dire di no. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Pronti via nella ripresa arriva il vantaggio dei padroni di casa, Sciaudone è bravissimo con un colpo sotto a superare Paleari in uscita. Il raddoppio lo mette a segno Tutino, bravissimo a diventare terminale di un contropiede fulmineo dei padroni di casa. I tre punti regalano dunque ai calabresi grandi motivazioni, staremo a vedere se saranno utili per centrare la salvezza.

LE DICHIARAZIONI

Per il video di Cosenza Cittadella andiamo a leggere le dichiarazioni del post partita. Gennaro Tutino ha parlato ai microfoni di Dazn: “Sono uscito molto arrabbiato per un gol sbagliato. Sono contento di essere tornato a segnare, ma speravo di farne altri per chiudere prima la partita. Dobbiamo pensare a noi stessi e basta. La salvezza passa dalle nostre mani. Siamo una buona squadra e i nuovi ci daranno una mano. In casa dobbiamo costruire la nostra salvezza e conquistare sempre più punti. Il nostro punto di forza è la difesa che è molto solida. Siamo ben amalgamati. Perez, Baclet e Pascali ci dispiace che siano andati via, ma i nuovi non li faranno rimpiangere. Dobbiamo fare gruppo ora per raggiungere il nostro obiettivo. Il mio futuro? Raggiungo la doppia cifra poi ci penso”.

IL TABELLINO

Prima del video di Cosenza Cittadella fermiamoci da dare uno sguardo un attimo sul tabellino della partita:

COSENZA (4-3-3): Perina; Corsi, Idda, Dermaku, Legittimo; Bruccini, Palmiero, Sciaudone (41′ st D’Orazio); Embalo (39′ st Mungo), Tutino (31′ st Maniero), Baez. A disp.:, Saracco, Capela, Hristov, Bittante, Schetino. All.: Braglia

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Adorni, Camigliano, Benedetti; Settembrini, Casa, Branca (27′ st Proia); Schenetti (29′ st Diaw); Moncini (14′ st Panico), Finotto. A disp.: L. Maniero I, Parodi, Frare, Bussaglia, Iori, Siega, L. Maniero II, Proia, Panico, Diaw. All.: Venturato

ARBITRO: Minelli di Varese

MARCATORI: 4′ st Sciaudone, 21′ st Tutino

NOTE: Presenti 5632 spettatori, di cui 10 ospiti (4017 paganti + 1538 abbonati). Ammoniti: Camigliano (CI), Branca (CI), Corsi (CO). Angoli: 7-2 per il Cosenza. Recupero: 2′ pt; 4′ st.

VIDEO COSENZA CITTADELLA (2-0): LE IMMAGINI DELLA PARTITA