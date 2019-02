Diretta Manchester City Chelsea/ Streaming video e tv: torna la sfida Sarri-Guardiola (Premier League)

Manchester City Chelsea, in programma alle ore 17:00 (italiane) di domenica 10 gennaio, è la grande sfida nella ventiseiesima giornata della Premier League 2018-2019: ci viene presentata una grande sfida all’Etihad, dove si affrontano due squadre che nelle ultime 14 stagioni hanno portato a casa un totale di 8 titoli, sei nelle ultime nove. Si tratta dunque di due grandi potenze del calcio britannico, e in generale del panorama europeo: oggi la situazione del campionato ci dice che il Manchester City sta effettivamente lottando per quella che sarebbe la seconda Premier League consecutiva, il Chelsea è attardato e deve soprattutto stare attento a non perdere la presa sul quarto posto che significherebbe tornare a giocare la Premier League, sfuggita in questa stagione. I temi dei quali potremmo parlare sono innumerevoli, a partire dalla sfida tra Pep Guardiola e Maurizio Sarri che era andata in scena già in Europa, il fatto che sia stato il Chelsea a vincere la partita di andata (2-0 con i gol di N’Golo Kante e David Luiz) ma anche i singoli interpreti sul terreno di gioco; a questo proposito allora possiamo valutare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori, che non lasceranno nulla al caso anche perchè l’impegno di Champions League per Cityzens dista ancora 10 giorni. Aspettando allora l’entusiasmante diretta di Manchester City Chelsea, studiamo un po’ più a fondo le probabili formazioni che ci aspettiamo di vedere in campo all’Etihad tra poche ore, quando verrà dato il calcio d’inizio della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Chelsea è sui canali della televisione satellitare: i suoi clienti la potranno seguire su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Football (203), con la possibilità consueta di collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili – PC, tablet e smartphone – ai dati del proprio abbonamento, attivando in questo modo la visione in diretta streaming video. Ricordiamo eventualmente quali sono gli account Twitter ufficiali messi a disposizione dalle due società: per il Manchester City abbiamo @ManCity, per il Chelsea invece @ChelseaFC.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY CHELSEA

Manchester City Chelsea dovrebbe essere giocata con le formazioni migliori: dunque Pep Guardiola schiera un 4-3-3 nel quale dovrebbe e potrebbe rivedersi Benjamin Mendy, terzino sinistro che porterà dunque a spostare Laporte da centrale al fianco di Otamendi, e ridarà a Fernandinho la sua posizione di centrale di centrocampo. Con Ederson in porta e Walker a destra è completata la difesa; a centrocampo, ai lati del regista brasiliano, dovrebbero esserci David Silva e De Bruyne, con Gundogan che dunque slitta verso la panchina; nel tridente offensivo Sergio Aguero, che sta vivendo un ottimo momento, avrà nuovamente la meglio su Gabriel Jesus mentre gli esterni saranno Bernardo Silva e Sterling, ma vanno tenuti d’occhio anche Leroy Sané (soprattutto) e Mahrez che non di rado il tecnico catalano ha fatto partire titolari. Maurizio Sarri ci aveva già abituati a Napoli a fare poco turnover; qui ha una rosa sicuramente più ampia ma gli undici sono quasi sempre gli stessi. Dubbio Rudiger-Christensen per affiancare David Luiz davanti ad Arrizabalaga; Azpilicueta e Marcos Alonso sono invece gli esterni bassi, con un centrocampo ormai classico nel quale Jorginho è il punto di riferimento per le mezzali Kanté e Barkley, che garantiscono rispettivamente corsa e qualità. Davanti, Higuain si è già preso la maglia da titolare; Eden Hazard naturalmente sarà uno dei due esterni (a sinistra), bella e non scontata la lotta tra Willian e Pedro per l’ultimo posto disponibile.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Manchester City Chelsea indicano negli Sky Blues i favoriti, e anche con distacco: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 1,47 volte la somma giocata, mentre siamo ad un valore di 6,50 per l’eventualità del segno 2, che regola il successo esterno dei Blues. Il segno X, ipotesi sulla quale dovrete puntare per il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare un valore pari a 4,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA