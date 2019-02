Diretta Milan Cagliari/ Streaming video e tv: quote, rossoneri favoriti (Serie A)

Milan Cagliari sarà diretta dal signor Federico La Penna e, alle ore 20:30 di domenica 10 febbraio, chiude il programma della 23^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Pareggiando sul campo della Roma una settimana fa, i rossoneri hanno centrato un risultato tutto sommato positivo ma hanno anche visto avvicinarsi Lazio e Atalanta che, insieme agli stessi giallorossi, sono entrati in questa giornata con un solo punto di ritardo: questo significa che la posizione in Champions League di Gennaro Gattuso e della sua squadra si è complicata, e si tratterà di confermare il vantaggio su inseguitrici piuttosto agguerrite. Il Cagliari invece ha il problema di doversi salvare, per il momento la nave sarebbe condotta in porto ma gli ultimi risultati non sono stati positivi, e il ko interno contro l’Atalanta ha rimesso un po’ tutto in discussione. All’andata Joao Pedro e Gonzalo Higuain avevano fissato un pareggio alla Sardegna Arena; sembra passata una vita perchè nel frattempo il Pipita, al termine di una lunga telenovela, ha lasciato i rossoneri per accasarsi al Chelsea, e il presente del Diavolo si chiama Krzysztof Piatek. Ora, aspettando la diretta di Milan Cagliari, possiamo andare a valutare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita di San Siro, analizzando al meglio le formazioni attese sul terreno di gioco tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Cagliari sarà un’esclusiva riservata ai soli possessori dell’abbonamento alla televisione satellitare: i canali cui riferirsi sono Sky Sport 1 (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, con la consueta possibilità di assistere alle immagini della partita anche attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video che, garantita dall’applicazione Sky Go, non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

Gattuso affronta Milan Cagliari con gli undici che ormai abbiamo imparato a conoscere: il ballottaggio tra Musacchio e Cristian Zapata non c’è perchè il colombiano è ancora infortunato, quello tra Calabria e Andrea Conti dovrebbe essere nuovamente vinto dal primo che dunque sarà il terzino destro, con Ricardo Rodriguez dall’altra parte e Alessio Romagnoli a completare la difesa davanti a Gigio Donnarumma. Nuova conferma per Paquetà che avrà la maglia di mezzala sul centrosinistra, al fianco di Bakayoko; dall’altra parte agisce Kessie, nel tridente offensivo spazio per gli esterni Suso e Calhanoglu con Piatek che, ancora una volta, relega Cutrone alla panchina. Anche il Cagliari si presenta con una squadra conosciuta: torna Barella dalla squalifica e completa un centrocampo che dovrebbe prevedere Deiola e Cigarini, con l’avanzamento di Ionita sulla trequarti a fare ideale compagnia a Joao Pedro, il quale potrebbe anche giocare al fianco di Pavoletti. Padoin al momento è il terzino sinistro, ma può anche giocare come mezzala: in questo caso spazio a Luca Pellegrini sulla corsia, dall’altra parte Faragò prova a insidiare il posto di Srna mentre in mezzo Pisacane è favorito su Romagna per fare il centrale difensivo, in porta naturalmente ci sarà Cragno.

QUOTE E PRONOSTICO

