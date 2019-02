Diretta Monopoli Viterbese/ Streaming video e tv: squadre reduci dalla Coppa Italia (Serie C)

Monopoli Viterbese sarà diretta dal signor Paride De Angeli e si gioca domenica 10 febbraio alle ore 14.30: sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone C. La sconfitta in casa del Trapani nell’ultimo turno disputato in campionato è costata al Monopoli l’aggancio al sesto posto della Vibonese, con i Gabbiani che restano comunque aggrappati saldamente al treno che porta ai play off di fine stagione ma nel frattempo hanno perso un’altra partita, in Coppa Italia sul campo del Potenza. Ancora tra le cinque e le sei partite indietro rispetto alle concorrenti, dopo due vittorie consecutive in campionato la Viterbese si è tolta anche lo sfizio di eliminare mercoledì la Ternana dalla Coppa Italia, confermando la crescita segnalata da quando Calabro è arrivato sulla panchina degli Etruschi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Monopoli Viterbese in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI VITERBESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Veneziani di Monopoli. I padroni di casa pugliesi schiereranno Pissardo in porta e una difesa a tre con Ferrara, De Franco e Fabris titolari. A centrocampo assieme al greco Sounas i titolari saranno Paolucci e Zampa, mentre la fascia destra sarà affidata a Rota e la fascia sinistra a Donnarumma. In attacco spazio a Mangni al fianco di Gerardi. Risponderà la Viterbese con Rinaldi, il bulgaro Atanasov e Sini nella difesa a tre davanti al portiere Valentini. Out De Giorgi per squalifica, a centrocampo ci sarà spazio per l’altro bulgaro Tsonev, per Cenciarelli e per Baldassin, mentre sulla fascia destra giocherà Damiani e l’esterno laterale mancino sarà Mignanelli. In attacco spazio al ghanese Ngissah al fianco di Polidori.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 3-5-2 schierato dall’allenatore del Monopoli, Giuseppe Scienza, stesso modulo scelto dal tecnico della Viterbese, Davide Calabro. Mancano precedenti recenti in campionato tra Monopoli e Viterbese, considerando che il match d’andata di questo campionato si deve ancora disputare, con gli etruschi che hanno rinviato buona parte del loro inizio di stagione per la vana richiesta di essere inseriti nel girone A, ritenuto logisticamente più agevole per i gialloblu.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Monopoli nettamente favorito per la conquista dei tre punti contro la Viterbese. Vittoria in casa quotata 2.10 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.05 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 3.45 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.40 e l’under 2.5 offerto a 1.45 da Sisal Matchpoint.



