Diretta Siena Alessandria/ Streaming video e tv: quote, la Robur parte favorita (Serie C)

Siena-Alessandria, che verrà diretta dal signor Luigi Carella ed è prevista per domenica 10 febbraio alle ore 14.30, sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel programma del girone A. I bianconeri toscani sono reduci da un clamoroso pareggio sul campo dell’Arezzo, tre gol rimontati praticamente negli ultimi cinque minuti più recupero del match. Un punto che ha fatto straordinariamente bene al morale, col Siena ora al sesto posto e sempre più sicuro di mantenere la zona play off. L’Alessandria ha pareggiato in casa contro il Pisa facendosi riprendere all’ultimo secondo, e sembra ormai chiamata dalla classifica a badare al sodo e guadagnarsi la salvezza, piuttosto che rincorrere quei play off che nelle ultime stagioni avevano sempre visto protagonisti i grigi, soprattutto due stagioni fa con la finalissima per la Serie B persa a Firenze contro il Parma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Siena Alessandria in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Artemio Franchi di Siena. I padroni di casa toscani schiereranno Contini in porta, Pedrelli sull’out difensivo di destra ed Esposito sull’out difensivo di sinistra, mentre i centrali della retroguardia saranno D’Ambrosio e Rossi. A centrocampo spazio ad Arrigoni, Gerli e Vassallo, mentre Aramu si muoverà come trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Gliozzi e Fabbro. Risponderà l’Alessandria con Cucchietti tra i pali e una difesa a tre composta da Agostinone, Panizzi e Prestia. A centrocampo Cecchin e Gatto saranno i centrali, mentre Sartore si muoverà sulla fascia destra e Gemignani sulla fascia sinistra. In attacco, Bellazzini sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Coralli e De Luca.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-1-2 schierato dall’allenatore del Siena, Michele Mignani, ed il 3-4-1-2 del mister dell’Alessandria, Gaetano D’Agostino. Nel match d’andata di questo campionato, 1-1 tra le due formazioni allo stadio Moccagatta, grigi in vantaggio con De Luca ma poi raggiunti da un rigore di Gliozzi. Pari a reti bianche nell’ultimo precedente tra le due formazioni disputato a Siena il 24 settembre 2017.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Siena nettamente favorito per la conquista dei tre punti contro l’Alessandria. Vittoria in casa quotata 1.75 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.25 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 4.65 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.20 e l’under 2.5 offerto a 1.55 da Sisal Matchpoint.



© RIPRODUZIONE RISERVATA