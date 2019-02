Diretta Alessandria Pisa/ Streaming video e tv: le mosse di D’Angelo per tornare a vincere (Serie C)

Alessandria Pisa, diretta dall’arbitro Michele Di Cairano, domenica 3 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Le due squadre si scontrano dopo una serie di risultati deludenti. Il Pisa ha ottenuto solo quattro pareggi ed una sconfitta nelle ultime cinque sfide di campionato (2-2 nell’ultima in casa contro il Piacenza), scivolando così fino al confine della zona play off, al decimo posto. Dopo aver vinto in casa dell’Albissola a Santo Stefano, l’Alessandria ha disputato due partite, perdendo in casa contro la Juventus U23 prima di Capodanno e poi pareggiando 2-2 sul campo della Lucchese domenica scorsa. I grigi restano indietro in classifica, con soli due punti di vantaggio rispetto alla zona play out.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Alessandria Pisa non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PISA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa piemontesi schiereranno Cucchietti tra i pali e una difesa a tre con Gemignani, Agostinone e Prestia schierati dal primo minuto. I centrali di centrocampo saranno Gatto, Checchin e Bellazzini, mentre a Sartore sarà affidata la fascia destra e a Panizzi la fascia sinistra. In attacco spazio a De Luca al fianco di Coralli. Risponderà il Pisa con Gori tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Meroni, De Vitis, Benedetti e Lisi. I tre titolari a centrocampo saranno l’austriaco Gucher, Di Quinzio e Verna, mentre Minesso si muoverà da trequartista alle spalle di Pesenti e Masucci, schierati dal primo minuto nel tandem offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due formazioni vedrà l’Alessandria allenata da Gaetano D’Agostino partire col 3-5-2 come modulo, mentre il Pisa di Luca D’Angelo risponderà con un 4-3-1-2. Pari a reti bianche nel match d’andata di questo campionato tra le due squadre, Pisa vincente 0-2 nell’ultima sfida ad Alessandria datata 22 ottobre 2017, con gol decisivi di De Vitis ed Eusepi. Negli ultimi vent’anni l’Alessandria non è mai riuscita a battere il Pisa in match di campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse vedono il Pisa favorito per la conquista dei tre punti sul campo dell’Alessandria. Vittoria interna quotata 3.00 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.00 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.35 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.35 da Eurobet, che propone a 1.50 l’under 2.5.



