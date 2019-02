Video/ Brescia Carpi (3-1): highlights e gol della partita (Serie B, 23^ giornata)

Il Brescia supera in scioltezza il Carpi per tre reti ad uno e si porta in testa alla classifica superando il Palermo. Come emerge nel video di Brescia Carpi, la partita si sblocca quando sul traversone di Sabelli verso il centro dell’area di rigore, Rolando si fa scavalcare da Ndoj e lo stende, rigore solare per i lombardi. Sul dischetto si presenta Alfredo Donnarumma che non sbaglia- Conclusione chirurgica per l’attaccante che sigla la rete numero venti in campionato. Il Carpi risponde cinque minuti dopo con la rete di Rola do di testa che si fa perdonare l’errore in area di rigore. Il Brescia si riporta in vantaggio dieci minuti dopo con Ndoj. Perfetto l’inserimento del centrocampista dei lombardi su assist di Donnarumma. Le emozioni però si susseguono in una gara che vive sul filo dell’equilibrio. Traversone di Arrighini per Coulibaly che all’ingresso dell’area di rigore viene steso da Ndoj, rigore per il Carpi. Arrighini si fa ipnotizzare da Alfonso. Tiro centrale facile preda del portiere del Brescia. Le due squadre rientrano negli spogliatoi con le rondinelle avanti. Nella ripresa il Brescia attacca per provare a chiudere la contesa definitivamente. Traversone sempre dalla corsia di destra di Bisoli per Torregrossa, il centravanti del Brescia taglia sul primo palo ma sfiora soltanto la sfera che poteva valere il tris. Ci pensa bomber Donnarumma a chiuderla definitavamente nel finale. Tremolada serve un gran pallone per Donnarumma che non deve fare altro che metterla in rete, doppietta per lui e festa sugli spalti.

LE STATISTICHE

Il Brescia risponde alla vittoria del Palermo piegando il Carpi per tre reti ad uno. Grande protagonista Donnarumma, doppietta, e Ndoj che ha riportato avanti le rondinelle dopo il pareggio di Rolando. Ricordiamo anche che Arrighini ha fallito un penalty condannando definitivamente alla sconfitta il Carpi. Dando uno sguardo alle statistiche della gara scopriamo che sono stati 549 i passaggi messi insieme dai lombardi contro i 347 degli ospiti. Le due compagini hanno puntato molto sulle fasce mettendo in mezzo rispettivamente 17 e 15 traversoni. Grande protagonista sulla fascia Martella con Tonali e Vitale invece impegnati da corner. Donnarumma, oltre alla doppietta, ha servito anche l’assist vincente per Ndoj. Mentre Sabbione ha servito quello per Rolando che ha illuso la compagine emiliana.

Ecco il video di Brescia Carpi, con le azioni salienti del match.