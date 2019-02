Video/ Triestina Monza (3-1): highlights e gol della partita (Serie C, 25^ giornata)

Allo Stadio Nereo Rocco la Triestina supera per 3 a 1 il Monza. A parte la traversa colpita dagli ospiti con Lora al 27′, succede tutto nel corso del secondo tempo: come si vede nel video di Triestina Monza, in avvio di ripresa infatti i padroni di casa si portano in vantaggio subito al 50′ grazie al calcio di rigore trasformato da Granoche e concesso per fallo di Marconi su Procaccio e, al 59′, lo stesso Granoche mette a segno una doppietta dal dischetto realizzando anche il penalty concesso per fallo di mano fischiato a Scaglia. Gli alabardati non sembrano volersi fermare e gli ospiti sono costretti a subire pure il tris definitivo di Steffé già al 67′. I lombardi faticano ad esprimersi per tutto l’arco del match ed accorciano le distanze solo all’88’ tramite il calcio di rigore segnato da D’Errico ed assegnato per fallo di mano di Pizzul. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo, ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Lambrughi e Pizzul da un lato, Fossati e Palazzi dall’altro. I 3 punti conquistati tra le mura amiche permettono alla Triestina di salire a quota 44 nella classifica del girone B mentre il Monza non si muove rimanendo fermo a 36 punti.

Triestina-Monza 3 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 50′, 59′ RIG. Granoche(T); 67′ Steffé(T); 88′ D’Errico(M).

TRIESTINA (4-2-3-1) Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Steffè, Coletti; Beccaro, Hidalgo, Procaccio; Granoche. A disp.: Boccanera, Matoševič, Libutti, Pizzul, Maracchi, Mensah, Codromaz, Bariti, Petrella, Pedrazzini, Bolis, Costantino. All.: Pavanel.

MONZA (4-3-1-2) Guarna; Lepore, Scaglia, Marconi, Anastasio; Lora, Fossati, Armellino; D’Errico; Marchi, Brighenti. A disp. Sommariva, Cavaliere, Galli, De Santis, Reginaldo, Palazzi, Tomaselli, Bearzotti, Negro, Tentardini, Di Paola, Ceccarelli. All.: Brocchi.

Arbitro: Matteo Gariglio (Pinerolo).

Ammoniti: 26′ Fossati(M); 30′ Lambrughi(T); 89′ Palazzi(M); 90’+4′ Pizzul(T)..

