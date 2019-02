Diretta Triestina Monza/ Streaming video e tv: grande incrocio al Nereo Rocco (Serie C)

Triestina Monza sarà diretta dal signor Gariglio, e si gioca alle ore 16:30 di sabato 9 febbraio: siamo nella venticinquesima giornata del girone B per il campionato di Serie C 2018-2019, e al Nereo Rocco la sfida che attendiamo oggi pomeriggio è davvero incerta. La classifica premia la Triestina, che è ancora oggi la prima inseguitrice del Pordenone anche se con una distanza piuttosto ampia; i giuliani arrivano dalla vittoria raccolta sul filo di lana contro la Virtus Verona e hanno prolungato a cinque gare (tre successi) la loro striscia positiva, ma oggi se la devono vedere con un avversario che non perde da otto partite (quattro vittorie), ha ottenuto 6 punti nelle ultime due e, allo stesso modo della Triestina, ha vinto letteralmente all’ultimo respiro contro la Sambenedettese. Il Monza ha operato una vera e propria rivoluzione sul calciomercato invernale, presentandosi alla seconda parte di stagione con una squadra praticamente tutta nuova: al momento le scelte stanno pagando, bisognerà poi vedere se i brianzoli riusciranno ad arrivare fino in fondo. Intanto noi possiamo valutare quelle che sono le scelte dei due allenatori in termini di probabili formazioni, aspettando la diretta di Triestina Monza che è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Triestina Monza: infatti, come ben sappiamo, la stagione della terza divisione del calcio italiano è esclusiva (salvo rari casi) del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo mette a disposizione l’intera gamma delle partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete dunque seguire questa sfida abbonandovi al servizio, oppure acquistando il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA MONZA

Massimo Pavanel dovrebbe affrontare Triestina Monza con gli stessi undici di sabato scorso: forse l’unico cambio potrebbe riguardare la posizione di terzino sinistro, dove Procaccio è pronto a sfilare la maglia di Pizzul e completare una difesa che prevede Formiconi a destra, Offredi tra i pali e la coppia centrale formata da Malomo e Lambrughi. A centrocampo avrà spazio Coletti in cabina di regia; sulle mezzali agiranno Steffé e Maracchi (reduce dalla doppietta del Gavagnin-Nocini) con un fronte offensivo nel quale Petrella e Davis Mensah saranno i due esterni che faranno compagnia al Diablo Granoche, decisivo con il rigore al 96’ settimana scorsa. Allo stesso minuto Anastasio ha fatto esplodere il Brianteo nell’ultimo turno di campionato; il terzino sinistro sarà nuovamente titolare, con Lepore dall’altra parte e Filippo Scaglia ad affiancare Marconi davanti a Guarna. In mediana Armellino e capitan D’Errico sono insidiati da Lora, che potrebbe tornare titolare; dovrebbe giocare Fossati come playmaker, davanti a lui Chiricò si muoverà nella posizione di trequartista mentre la coppia offensiva sarà formata da Andrea Brighenti (sabato scorso il primo gol in questo girone di Serie C) e Ettore Marchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Avendola presentata come una partita equilibrata, non ci stupiamo di trovare per Triestina Monza delle quote che ci raccontano questo scenario: l’agenzia di scommesse Snai ha posto un valore di 2,15 volte la somma giocata sul segno 1 – che identifica la vittoria degli alabardati – mentre per il segno 2 sul quale scommettere per il successo esterno dei brianzoli ha previsto una quota di 3,40 volte l’investimento. Questo bookmaker inoltre vi farebbe guadagnare 3,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



