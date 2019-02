Diretta/ Imolese Sambenedettese (risultato finale 0-0) streaming video e tv: Brutto pareggio a reti bianche

IMOLESE-SAMBENEDETTESE (0-0): BRUTTO PAREGGIO A RETI BIANCHE

E’ appena terminato l’incontro tra Imolese e Sambenedettese sul punteggio di 0 a 0. Un deludente pareggio a reti bianche tutto sommato giusto visto che non ci sono praticamente mai state emozioni da registrare se non la classica girandola di sostituzioni che però non è assolutamente riuscita a modificare l’andamento dell’incontro che è proseguito fino al triplice fischio di chiusura senza grossi sussulti se non quando, all’81’ la punizione di Lanini è uscita dopo aver colpito la traversa prima e la riga poi. (agg. Guido Marco)

ROSELLI EFFETTUA QUATTRO SOSTITUZIONI

Si è appena concluso il primo tempo della sfida tra Fano e Teramo sul punteggio di 1 a 0, a sbloccare il risultato ci ha pensato Celli al 40′: punizione calciata alla perfezione da di Liviero sulla quale Celli è riuscito ad anticipare tutti con uno stacco imperioso sul dischetto del rigore. Questa difatti è stata l’unica ma finora decisiva emozione di questa prima frazione di gioco tutt’altro che entusiasmante ma che sta comunque regalando tre preziosi punti ai marchigiani. Entrambi i tecnici hanno provato a stravolgere l’andamento dell’incontro mediante le sostituzioni che però finora non hanno portato nessun cambiamento all’andamento del match. (agg. Guido Marco)

AVVIO EQUILIBRATO AL GALLI

Allo Stadio Romeo Galli di Imola i padroni di casa dell’Imolese stanno affrontando la Sambenedettese nell’incontro valido per il 26^ turno del gruppo B di Serie C e, dopo che sono stati giocati circa 20 minuti, il risultato è di 0 a 0. Gli emiliani cercano un nuovo successo visto l’ottimo periodo di forma che gli ha permesso di conquistare ben quattro vittorie nelle ultime cinque gare disputate raggiungendo il terzo posto a quota 41 punti; gli ospiti invece sono reduci da due sconfitte consecutive ed ora occupano il dodicesimo posto con 32 punti. Il match è iniziato in maniera molto contratta e contraddistinto finora da tantissime interruzioni che hanno bloccato ogni iniziativa, finora zero emozioni. (agg. Guido Marco)

FORMAZIONI UFFICIALI! SI PARTE!

Imolese Sambenedettese, che prende il via tra pochi istanti, potrebbe essere la partita che lanci definitivamente la squadra ligure nell’Olimpo del girone B: le statistiche ci dicono che la neopromossa sta giocando un grande campionato e che, se si eccettua il ko di Pordenone, non perde dal primo dicembre avendo anche raccolto quattro vittorie nelle ultime cinque. Imolese che segna parecchio: i gol sono 33 e in questo modo si riesce a sopperire ad una difesa non sempre impeccabile, che comunque subisce ancora meno di una rete per partita (sono 21). La Sambenedettese ha invece perso le ultime due gare, e non vince da quattro giornate; ha sempre avuto parecchi problemi fuori casa, tanto che l’ultima vittoria esterna va fatta risalire al primo dicembre ed è anche l’unica di questo campionato. Contenuto il numero delle sconfitte (6 in tutto il torneo), ma gli 11 pareggi e un attacco poco produttivo (23 gol fatti) rischiano di impedire ai rossoblu la qualificazione ai playoff; anche per questo oggi dovrà arrivare il riscatto, e siccome al Romeo Galli è tutto pronto noi ci mettiamo comodi e assistiamo alla diretta di Imolese Sambenedettese, che finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

MARCHIGIANI IMBATTUTI NEI TESTA A TESTA

A poche ore dalla diretta di Imolese Sambenedettese, ricordiamo che questa partita di Serie C vanta un totale di cinque precedenti ufficiali, anche se quattro sono molto datati, dal momento che risalgono ai campionati di Serie C 1970-71 e 1971-72. Dopo di quelli c’è stato un lunghissimo digiuno, interrotto il 17 ottobre scorso con la partita d’andata di questo campionato, giocata naturalmente in casa della Sambenedettese, presso lo stadio Riviera delle Palme. I padroni di casa si imposero in rimonta per 2-1: Imolese in vantaggio già dopo quattro minuti con il gol di Eric Lanini, ma poi la rimonta della Sambenedettese fu firmata dai gol segnati da Francesco Stanco al 48’ e da Carlo Ilari al 65’ di gioco. In generale i numeri dei precedenti sorridono in modo nettissimo ai marchigiani, infatti la Sambenedettese vanta quattro vittorie e un pareggio su cinque sfide: dagli anni Settanta a oggi, questa sfida è un tabù per l’Imolese. La storia potrà cambiare oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Imolese Sambenedettese, diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti, che fa parte della sezione Aia di Catanzaro, si disputa alle ore 20.30 di stasera, martedì 12 febbraio 2019. L’appuntamento è allo stadio Romeo Galli di Imola in questo turno infrasettimanale che costituisce la ventiseiesima giornata del girone B della Serie C. Arriviamo a Imolese Sambenedettese con situazioni di classifica e psicologiche molto differenti: i padroni di casa sono reduci dal colpaccio sul campo del Gubbio, la Sambenedettese invece sabato ha perso in casa contro il Ravenna. Più in generale, l’Imolese vanta ben 41 punti in classifica che significano terzo posto per la neopromossa dalla Serie D che nessuno dei poteva immaginare così in alto a due terzi del campionato; la Sambenedettese invece ha 32 punti e al momento sarebbe fuori anche dalla zona playoff. Vero che la classifica è ancora molto corta, ma la Samb deve invertire al più presto la tendenza, magari facendo bene sul campo di una rivale in grande forma.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE SAMBENEDETTESE

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Imolese Sambenedettese. I padroni di casa di mister Dionisi dovrebbero proporre il 4-3-1-2: Rossi in porta, protetto dalla difesa a quattro con Sciacca, Boccardi, Carini e Fiore; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe prevedere Saber, Carraro e Valentini, mentre Mosti sarà il trequartista in appoggio alla coppia d’attacco formata da Giovinco e Lanini. Quanto alla risposta della Sambenedettese, ecco che mister Roselli potrebbe proporre un 3-4-3 con Pegorin in porta, protetto dalla retroguardia a tre con Celjak, Biondi e Zaffagnini. A centrocampo i possibili titolari sono Rapisarda, Gelonese, Signori e Cecchini, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere dal primo minuto Di Massimo, Stanco e Calderini.

