Diretta Sambenedettese Ravenna/ Streaming video e tv: marchigiani a caccia di riscatto (Serie C)

Sambenedettese Ravenna, partita diretta dal signor XXXX, è una di quelle che rientrano nel quadro della venticinquesima giornata del girone B, nel campionato di Serie C 2018-2019: squadre in campo alle ore 16:30 di sabato 9 febbraio e bell’incrocio al Riviera delle Palme, dove si affrontano due squadre che hanno bisogno di punti per risalire la corrente. La Sambenedettese non vince da tre partite, nelle quali ha raccolto due punti; un calo culminato con la sconfitta di Monza che ha fatto uscire i rossoblu dalla zona playoff, conquistata con grande fatica ma comunque ancora alla portata. Sabato scorso la Sambenedettese ha perso un’imbattibilità che durava da quasi tre mesi, fatta di 12 partite; anche per questo vuole riscatto immediato contro un Ravenna che, dopo essere stato anche secondo in classifica, è andato incontro ad un periodo con due pareggi e due sconfitte, ma potrebbe essersi rilanciato con l’importante vittoria sulla Fermana. I romagnoli sono settimi, ma le distanze in quella zona del girone B sono davvero minime: espugnare il Riviera delle Palme potrebbe significare un ritorno a contemplare la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero affrontarsi sul terreno di gioco, mentre aspettiamo la diretta di Sambenedettese Ravenna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sambenedettese Ravenna: infatti, come ben sappiamo, la stagione della terza divisione del calcio italiano è esclusiva (salvo rari casi) del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo mette a disposizione l’intera gamma delle partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete dunque seguire questa sfida abbonandovi al servizio, oppure acquistando il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE RAVENNA

Giorgio Roselli non andrà in panchina per Sambenedettese Ravenna, e insieme a lui sarà squalificato Fissore: i marchigiani dunque affrontano la partita interna con il possibile abbassamento di Celjak sulla linea difensiva, accentrando Zaffagnini al fianco di Biondi e richiamando D’Ignazio come terzino sinistro. Un cambio modulo che lascerebbe comunque invariato tutto il resto: Ilari, Francesco Signori e Gelonese saranno come al solito i tre centrocampisti, mentre in attacco è possibile l’inserimento di Di Massimo – da trequartista o esterno – a formare un tridente con Calderini e Stanco, che hanno segnato 11 gol in coppia in questo campionato. Il Ravenna se la gioca con un 3-5-2 nel quale Venturi viene protetto da Jidayi, Lelj e Ronchi, mentre Eleuteri e Bresciani giocano sulle corsie laterali affiancando i tre di centrocampo. Qui, Luciano Foschi dovrebbe destinare Salvatore Esposito in cabina di regia con Selleri e Papa che giocano come mezzali; davanti, senza troppe sorprese, Nocciolini farà coppia con Galuppini che ha segnato sabato il suo quinto gol in questo girone B.

QUOTE E PRONOSTICO

In Sambenedettese Ravenna il favore del pronostico sorride alla squadra di casa: così ci dice l’agenzia di scommesse Snai, che ha quotato a 2,30 l’eventualità del successo marchigiano regolata dal segno 1, mentre per il segno 2 che identifica la vittoria esterna dei romagnoli il valore corrisponde a 3,20 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Naturalmente potrete scommettere anche sul pareggio, giocando il segno X: in questo caso il vostro guadagno sarebbe pari a 3,00 volte la cifra investita.



