Diretta Gubbio Imolese/ Streaming video e tv: i liguri sono la sorpresa del campionato (Serie C)

Gubbio Imolese viene diretta dal signor Mattia Pascarella, si gioca sabato 9 febbraio alle ore 14.30 e sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone B. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque sfide di campionato disputate dagli umbri, che si stanno confermando squadra dalla ritrovata solidità, capace di risollevarsi dalla zona calda della classifica. Al momento sono cinque i punti che dividono il Gubbio dalla zona play out, sicuramente vantaggio incoraggiante anche se l’avversario di turno sarà la brillante Imolese terza in classifica. Gli emiliani nell’ultimo turno di campionato hanno perduto una buona occasione per agganciare la Triestina al secondo posto, perdendo nel big match in casa del Pordenone, con i Ramarri primi della classe che si sono imposti con un secco 2-0, interrompendo un’imbattibilità che per l’Imolese durava da due mesi, dal match del 1 dicembre scorso contro la Triestina. In Coppa Italia mercoledì gli emiliani si sono già riscattati, battendo 2-1 la Carrarese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Gubbio Imolese in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO IMOLESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Barbetti di Gubbio. I padroni di casa umbri schiereranno Gabriele Marchegiani in porta, Tofanari sull’out difensivo di destra e Pedrelli sull’out difensivo di sinistra, mentre l’argentino Espeche e Piccinni giocheranno al centro della retroguardia. Malaccari e Davi saranno impiegati come vertici arretrati di centrocampo, mentre Casiraghi, Battista e De Silvestro come incursori offensivi sosterranno l’azione dell’unica punta di ruolo, Chinellato. Risponderà l’Imolese con Rossi a difesa della porta, Sciacca esterno difensivo di destra e il belga Fiore laterale mancino in una retroguardia a quattro con Checchi e Carini impiegati come centrali. Carraro, Hraiech e Valentini formeranno il terzetto di centrocampo, mentre Belcastro si muoverà da trequartista alle spalle di Lanini e De Marchi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-2-3-1 schierato dall’allenatore del Gubbio, Giuseppe Galderisi, ed il 4-3-1-2 del mister dell’Imolese, Alessio Dionisi. Nel match d’andata di questo campionato l’Imolese ha vinto in casa di misura contro il Gubbio, rete decisiva siglata da Lanini in apertura di ripresa. Le due squadre non si affrontano a Gubbio in un match ufficiale dalla sfida della Serie C/2 2004/05, gli umbri si imposero con il punteggio di 2-1.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono la sfida tra Gubbio ed Imolese praticamente in perfetto equilibrio. Vittoria in casa quotata 2.60 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 2.90 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 2.80 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.35 e l’under 2.5 offerto a 1.50 da Sisal Matchpoint.



