Diretta Pontedera Arezzo/ Streaming video e tv: le mosse amaranto per raggiungere la capolista (Serie C)

Pontedera Arezzo, diretta dall’arbitro Andrea Colombo, è la partita in programma oggi sabato 9 febbraio allo stadio Mannucci: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 nella 25^ giornata del campionato di Serie C. Il sesto turno di ritorno del terzo campionato italiano ci propone come anticipo del sabato per il gruppo A la diretta tra Pontedera e Arezzo, ennesimo derby toscano, ma che mette in palio punti più che pesanti per due squadre che hanno voglia di fare risultato. Ne hanno infatti padroni di casa granata, che avendo messo alle spalle ben due pareggi consecutivi, prima con il Siena e poi con l’Olbia, vogliono mettere a tabella i tre punti per rilanciarsi nella top ten della classifica, specie dopo quanto fatto in Coppa Italia. Non meno motivati gli amaranto di Dal Canto che dopo il primo con il risultato di 3-3 contro il Siena nel turno precedente hanno voglia di trovare in lotta per la vetta della classifica, ancora occupata con 4 punti di vantaggio dalla Pro Vercelli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Pontedera Arezzo sarà straordinariamente visibile in diretta tv al canale Sportitalia, che come ogni settimana si è assicurata i diritti per almeno una delle partite del campionato di Serie C. Ricordiamo però che lo stesso match, atteso alle ore 20.45 , sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il ben noto portale Elevensports.it, punto di riferimento per tutti gli appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA AREZZO

In vista della diretta tra Pontedera e Arezzo entrambi i tecnici dovranno fare i conti con le decisioni del giudice sportivo e quindi preparare la giusta contromossa per rispondere alle assenze annunciate del granata Caponi e dell’amaranto Buglio. Ecco quindi che per lo schieramento del Pontedera Maraia non dovrebbe comune rinunciare al 3-5-2 come modulo di partenza. Ci sarà quindi Biggeri tra i pali con di fronte a sé il terzetto collaudato con Fontanesi, Borri e Vettori dal primo minuto. In mediana spazio poi a Calcagni e Serena con Giulini che potrebbe completare il terzetto al centro: toccherà dunque a Magrini e Mannini agire ai lati. Sono poi ballottaggi aperti in attacco: qui si candidano per la maglia da titolare Tommasini e Pinzauti, ma dalla panchina rimangono a disposizione Benedetti e Masetti.

Per le probabili formazioni dell’Arezzo Del Canto dovrebbe dare di nuovo seguito al 4-3-1-2 come modulo di partenza, dove tra i pali troverà ovviamente posto Pelagotti. Ecco che in difesa quindi vi sarà spazio dal primo minuto a Pinto e Pelagatti al centro oltre che a Sala e Luciani che però giocheranno sull’esterno. In mediana vedremo quindi tra i titolari Foglia e Salifu sull’esterno mentre in cabina di regia sarà sicuro Remedi visto che Buglio dovrà rimanere in tribuna. In avanti spazio poi per Serrotti sulla tre quarti a sostegno delle due punte Brunori e Cutolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Sulla carta non pare così semplice dare un pronostico per la diretta tra Pontedera e Arezzo, e pure le quote fornite dalla snai paiono molto vicine. Ecco quindi che per l’1×2 il successo dei padroni di casa al Mannucci è stato dato a 2.55, contro l’appena più elevato 2.85 assegnato agli amaranto: il pareggio ha trovato la quota di 2.95.



