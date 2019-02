Diretta/ Arzachena Lucchese (risultato finale 1-0) Sanna regala la vittoria ai sardi!

DIRETTA ARZACHENA LUCCHESE (RISULTATO FINALE 1-0): DECIDE UN GOL DI SANNA!

Arzachena-Lucchese termina con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa per effetto della rete siglata da Sanna all’83’. Nella ripresa non ci sono cambi ma i ritmi continuano a essere molto bassi. Le due squadre si fronteggiano senza creare palle gol. Ruzittu e Falcone restano inoperosi per molti minuti. A poco serve l’espulsione di Mauri al 67’, costretto a lasciare la Lucchese in dieci uomini per un doppio giallo. Con l’uomo in meno i rossoneri sfiorano addirittura il gol al 73’: Provenzano cerca la deviazione sul secondo palo ma Ruzzittu si salva d’istinto. All’83’ l’Arzachena passa in vantaggio con Sanna, che approfitta di una disattenzione difensiva dei toscani per battere Falcone. È questo il gol che vale l’intera posta in palio.

LOMBARDO SBAGLIA UN CALCIO DI RIGORE!

Il primo tempo di Arzachena-Lucchese termina con il risultato di 0-0. Prima di raccontare il match andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni partendo dai padroni di casa. L’Arzachena si affida al classico 4-3-3 con Gatto, Cecconi e Sanna a comporre il reparto avanzato. La Lucchese risponde con un modulo speculare, dove Bortolussi, De Feo e Di Nardo sono i tre attaccanti. Pronti, via. Al 5’ Sanna lascia partire un destro che si stampa sulla traversa. Primo brivido per la Lucchese, che risponde all’11’. Moi colpisce il pallone di mano nella propria area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri va Lombardo ma Ruzittu respinge il tentativo avversario. Al 23’ la partita viene sospesa per un black out improvviso all’impianto di illuminazione del Biagio Pirina. Dopo 5’ di stop, il gioco riprende ma i ritmi sono molto bassi e non succede niente fino al duplice fischio del signor Daniele Perenzoni di Rovereto.

SI COMINCIA!

Ecco che sta per avere inizio la diretta di Arzachena Lucchese, ed è quindi arrivato il momento di vedere i numeri che le due squadre si portano con sé nella 26^ giornata della Serie C che sta per cominciare. Classifica alla mano vediamo che entrambi i club stazionano ai gradini più bassi. I sardi sono solo 19^ con appena 14 punti, questi vinti grazie agli appena 5 successi ottenuti a oggi (a cui ne è stato tolto uno per decisione della lega). Appena sopra la Lucchese che staziona alla 16^ posizione con 20 punti a oggi guadagnati (a cui ne sono stati sottratti 8). I toscani hanno realizzato finora 5 successi e ben 14 pareggi , ma hanno una differenza reti positiva, con 33 gol fatti e 30 subiti. E’ tempo ora di dare la parola al campo, si comincia! (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arzachena Lucchese non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo al fischio d’inizio della diretta di Arzachena Lucchese ed è quindi arrivato il momento di considerare più da vicino anche lo storico che unisce i due club, in campo in terra sarda per la 26^ giornata della Serie C. Numeri alla mano notiamo che le due squadre si sono affrontate a viso aperto in appena tre occasioni, registrate nel terzo campionato italiano dal 2017 in avanti. Il bilancio complessivo non è molto equilibrato con un solo pareggio e due vittorie della Lucchese: mai quindi l’Arzachena ha vinto nello scontro diretto. Va poi detto che risale alla settima giornata del campionato di Serie C ancora in corso l’ultima volta in cui Arzachena e Lucchese si sono affrontate. Allora in terra toscana furono i rossoneri a vincere con l’ampio risultato di 4-0, trovato con le reti di Bortolussi, Provenzano, De Feo e Lombardo. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Arzachena Lucchese, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni, mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 18.30, sarà una delle sfide in programma nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie C nel girone A, che si svolgerà in turno infrasettimanale. Domenica scorsa sul campo della Juventus U23 i sardi sono incappati nella loro ottava sconfitta consecutiva: crisi ormai nerissima, sono sei i punti di distanza che dividono l’Arzachena dall’Olbia terzultima, anche se le disavventure societarie di altri club potrebbero garantire la salvezza ai sardi. Come quelle della Lucchese, che nonostante 8 punti di penalizzazione e l’ultimo pareggio col Gozzano, rischia di vedere vanificati gli sforzi, notevoli, sul campo dalle traversie amministrative.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA LUCCHESE

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Biagio Pirina di Arzachena per la diretta tra Arzachena e Lucchese. I padroni di casa sardi scenderanno in campo con Marco Ruzittu tra i pali, Arboleda schierato in posizione di terzino destro e Moi schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Baldan e Danese saranno i centrali di difesa. I tre di centrocampo saranno Bonacquisti, Manca e Porcheddu, mentre Danilo Ruzzittu, Sanna e Cecconi partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo. Risponderà la Lucchese con Falcone a difesa della porta, Lombardo sull’out difensivo di destra e Favale sull’out difensivo di sinistra, mentre Martinelli e Gabbia giocheranno al centro della retroguardia. Al fianco dell’argentino Mauri a centrocampo si muoveranno Zanini e Bernardini, mentre Bortolussi guiderà il tridente offensivo rossonero affiancato da Sorrentino e De Feo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-3 schierato dal tecnico dell’Arzachena, Mauro Giorico, e lo stesso modulo scelto dal mister della Lucchese, Giancarlo Favarin. Rossoneri toscani vincenti nel match d’andata di questo campionato con un perentorio 4-0, siglato dalle reti di Bortolussi, Provenzano, De Feo e Lombardo. Al 18 novembre 2017 risale l’unico precedente di campionato in Sardegna tra Arzachena e Lucchese, 1-2 il risultato finale: padroni di casa in vantaggio con Curcio, risultato poi ribaltato da una doppietta di Fanucchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Lucchese lievemente favorita per la conquista dei tre punti contro l’Arzachena. Vittoria in casa quotata 3.15 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.10 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.25 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.05 e 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA