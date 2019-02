Diretta/ Pro Patria Novara (risultato finale 1-0): Le Noci fa volare i tigrotti!

DIRETTA PRO PATRIA NOVARA (RISULTATO FINALE 1-0)

Pro Patria Novara 1-0: continua la grande marcia della Pro Patria, che si conferma nelle alte sfere della classifica del girone A grazie alla vittoria sul Novara. I piemontesi per contro non riescono a svoltare, e perdono un punto dalla Juventus U23 che, pareggiando ad Arezzo, avvicina un decimo posto comunque ancora al sicuro per la banda di William Viali. Partita come detto decisa dall’ennesimo gol stagionale di Giuseppe Le Noci, che ha sbloccato subito il risultato; il Novara aveva mostrato segnali di risveglio alla fine del primo tempo, ma nella ripresa non è riuscito a confermare quel momento e così ha perso la partita. Sfortunato anche Viali, che al 70’ minuto ha perso Cinaglia per infortunio: le condizioni del difensore saranno da valutare in vista del prossimo impegno, la Pro Patria invece si gode un’altra vittoria e a questo punto potrebbe davvero sognare la promozione in Serie B, pur se chiaramente non partirà tra le squadre favorite nella griglia dei playoff in partite secche potrebbe anche succedere l’impensabile e i tigrotti hanno comunque dimostrato di potersela giocare con tutti gli avversari. (agg. di Claudio Franceschini)

PRO PATRIA NOVARA (1-0): IN CAMPO

Pro Patria Novara 1-0: continua il grande momento dei tigrotti e di Giuseppe Le Noci, al termine del primo tempo i padroni di casa sono in vantaggio contro una squadra ambiziosa come quella piemontese. Gol realizzato dal veterano, al 6’ minuto: direttamente su calcio di punizione il capitano della Pro Patria ha scavalcato la barriera fulminando Di Gregorio. I padroni di casa hanno controllato la partita, che a dire il vero non ha vissuto di troppi lampi; anzi, l’unica cosa da segnalare a parte il gol è stata un’occasione per Cacia che ha calciato a colpo sicuro dopo la respinta di Tornaghi sul suo tiro, con Battistini a evitare il pareggio sulla riga di porta. Appena prima si era spento uno dei riflettori dello Speroni, causando un’interruzione durata appena lo spazio di pochi minuti; adesso vedremo se nel secondo tempo la Pro Patria riuscirà a condurre in porto la vittoria, o se il Novara avrà altri argomenti da schierare in campo per provare a riprenderla. (agg. di Claudio Franceschini)

PRO PATRIA NOVARA (0-0): IN CAMPO

E’ tempo di dare la parola al campo per la diretta tra Pro Patria e Novara, attesa nella 26^ giornata di Serie C: che cosa ci possono dire però le statistiche fissate dai due club a oggi? Partendo dai padroni di casa vediamo che i tigrotti registrano alla vigilia di questo turno la settima piazza con 37 punti, questi messi in tabella grazie alle 10 vittorie e i sette pareggi a oggi conseguiti. Va poi detto che la Pro Patria vanta una differenza reti appena positiva con 29 gol fatti e 28 subiti. Numeri appena migliori in termini di gol per il Novara che a oggi ha segnato 30 reti e ne ha subiti solo 20. Va però detto che i piemontesi sono solo decimi in graduatoria con 34 punti, ottenuti con 13 pareggi e solo sette vittorie. Ma è tempo ora di dare la parola al campo, si gioca! (agg Michela Colombo)

TESTA A TESTA

Manca sempre meno al fischio d’inizio della diretta tra Pro Patria e Novara: alla vigilia della 26^ giornata è quindi ora molto interessante vedere che cosa ci riserva lo storico di questo match. Numeri alla mano ci accorgiamo che le due squadra hanno accumulato parecchi precedenti: ne contiamo 51 tra primo campionato italiano, cadetteria e Serie c dal 1933 a oggi. Benchè i dati siano tanti il bilancio è equilibrato con 17 vittorie della Pro patria nello scontro diretto, 18 successi del Novara e pure 16 pareggi. Va poi detto che risale al turno di andata del campionato di Serie C in corso l’ultimo testa a testa messo a statistica. In occasione della settima giornata furno i tigrotti ad avere la meglio e pure con il risultato di 1-0, firmato da Mastroianni. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Pro Patria Novara, partita che va in scena mercoledì 13 febbraio alle ore 18.30, sarà una delle sfide in programma nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A, che si svolgerà in turno infrasettimanale. Pareggiando a reti bianche sul campo della Pro Vercelli, i Tigrotti di Busto Arsizio hanno dimostrato una volta di più tutto il loro spessore, riuscendo a mantenere il settimo posto in classifica e a candidarsi per un posto nei play off con ben maggiore convinzione rispetto a un Novara che resta decimo a +6 sulla Juventus U23 anche dopo il ko interno contro la Carrarese: per i piemontesi però le speranze di un campionato di vertice sembrano ormai svanite, coi play off unico obiettivo concreto da difendere.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA NOVARA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio. I padroni di casa della Pro Patria giocheranno con Tornaghi in porta e una difesa a tre composta dal croato Molnar, Zaro e Lombardoni. Colombo, Bertoni e Pedone giocheranno al centro della mediana, mentre Mora sulla fascia destra e il senegalese Sané saranno gli esterni laterali. In attacco, tandem Mastroianni-Le Noci. Risponderà il Novara con Di Gregorio in porta, Tartaglia sull’out difensivo di destra e Visconti sull’out difensivo di sinistra, mentre Bove e Sbraga saranno i difensori centrali. A centrocampo al fianco del brasiliano Ronaldo giocheranno Bastoni e Bianchi, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Gonzales, Cacia ed Eusepi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 3-5-2 schierato dal tecnico della Pro Patria, Ivan Javorcic, ed il 4-3-3 scelto dal mister del Novara, William Viali. All’andata colpaccio dei bustocchi allo stadio Silvio Piola, 0-1 con rete decisiva siglata da Mastroianni nel finale di partita. Le due squadre non si affrontano a Busto Arsizio dal 2-2 del 20 settembre 2014, Tigrotti in gol con una doppietta di Baclet, piemontesi a segno con Corazza ed Evacuo. Al 4 ottobre 2009 risale l’ultima vittoria del Novara a Busto Arsizio con il punteggio di 0-1.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Pro Patria lievemente favorita per la conquista dei tre punti contro il Novara. Vittoria in casa quotata 2.50 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 2.90 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.85 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.15 e 1.58.



