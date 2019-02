Probabili formazioni/ Juventus Frosinone: diretta tv, difesa Juve in crisi

La Vecchia Signora, che la prossima settimana vivrà l’impegno in Champions league, sarà in campo già domani venerdì 15 febbraio 2019 all’Allianz Stadium per la sfida Juventus-Frosinone, prevista alle ore 20.30. Benché sulla carta questo anticipo della 24^ giornata di Serie A sia un match semplice per la squadra di Allegri, di fatto il tecnico, impegnato a stilare le probabili formazioni di Juventus Frosinone, non potrà certo abbassare la guardia. a Torino è sempre emergenza in difesa per la Vecchia Signora e non dimentichiamo che i canarini sono di ritorno dall’ottimo successo rimediato ai danni della Sampdoria solo nel turno precedente. Di fatto, a prescindere dalla classifica la squadra di Mister Baroni rimane un avversario ben ostico anche per la Juventus Capolista. Andiamo quindi a controllare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Frosinone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Juventus Frosinone, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque seguirla su Sky Sport Serie A oppure su Sky Sport 251, e in ogni caso avranno a disposizione il servizio di diretta streaming video attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FROSINONE

LE MOSSE DI ALLEGRI

Come annunciato prima è sempre emergenza in difesa per la Juventus, benchè Bonucci (che si è fermato a fine mese di gennaio) in questi giorni sia rientrato in gruppo. Le condizioni del numero 19 verranno quindi valutate con grande attenzione e non ci deve stupire quindi se Allegri domani gli preferirà Caceres, in coppia con Rugani per il centro del reparto a 4 in difesa. A completamento ricordiamo che ci sarà Szczesny tra i pali, mentre ai lati si candidano per una maglia da titolare Cancelo e Spinazzola (visto che Alex Sandro è stato fermato dal giudice sportivo). Per la mediana pochi i dubbi per il tecnico bianconero con Pjanic e Matuidi attesi in campo dal primo minuto assieme a uno tra Khedira e Emre Can. In attacco si punta al ritorno di Dybala dal primo minuto: con lui ecco quindi anche Mandzukic e Cristiano Ronaldo, senza però sottovalutare il possibile ingresso di Federico Bernardeschi.

LE SCELTE DI BARONI

Sarà un classico 3-5-2 il modulo di Baroni per le probabili formazioni di Juventus Frosinone, dove il tecnico per fortuna non dovrà fare a meno di troppi titolari fissi. Ecco quindi che in difesa di fronte a Sportiello, rivedremo dal primo minuto Goldaniga, Salamon e Capuano, già titolari dal primo minuto anche nel precedente turno della Serie A contro la Sampdoria. Nell’ampia mediana a 5 dei canarini qualche ballottaggio in più potrebbe accendersi, ma di fatto Baroni vorrà confermare coloro che ottimamente si sono comportanti con i liguri. Ecco quindi che vedremo Beghetto e Zampano sull’esterno del reparto, mentre al centro si candidano per la maglia da titolare Chibsah, Miaello e Cassata, benché dalla panchina rimangano a disposizione Valzania e Viviani. Occhi puntati poi un attacco: difficile rinunciare a Ciofani, match winner contro i blucerchiati e con lui dovrebbe essere titolare dal primo minuto Ciano.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Szczesny; 37 Spinazzola, 4 Caceres, 24 Rugani, 20 Cancelo; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 17 Manduzukic, 7 Ronaldo. All. Allegri

FROSINONE (3-5-2): 57 Sportiello; 6 Goldaniga, 25 Capuano, 27 Salamon; 33 Beghetto, 8 Maiello, 66 Chibsah, 24 Cassata, 17 Zampano; 9 Ciofani, 28 Ciano All. Baroni



© RIPRODUZIONE RISERVATA