Diretta Avellino Brindisi/ Streaming video Rai: sfida tra ex (Quarti Coppa Italia)

Avellino Brindisi si gioca alle ore 20:45 di venerdì 15 febbraio, presso il Nelson Mandela Forum di Firenze: si tratta di uno dei quarti di finale nella Coppa Italia 2018-2019 di basket, ancora una volta organizzata secondo la formula della Final Eight in unica sede. Scandone e Happy Casa sanno già che la vincente andrà a sfidare una tra Venezia e Sassari, che saranno in campo qualche ora prima; la partita che andiamo a presentare è piuttosto interessante, sulla carta la Scandone sembra avere qualcosa in più ma la realtà dei fatti è che Brindisi sta disputando un campionato fantastico, e arriva a questo appuntamento con gli stessi punti che gli irpini (e Cremona) hanno raccolto nelle prime 19 giornate, dunque rappresentando la terza forza di una classifica ancora in definizione. Brindisi che ha battuto il fanalino di coda Pistoia nell’ultimo turno, facendo valere il fattore campo e preparandosi al meglio per una Coppa Italia che vuole onorare; per come era andata l’anno scorso la Sidigas, reduce dal successo interno contro Brescia, ha tutte le intenzioni di arrivare in finale e provare a vincere il torneo. Staremo a vedere allora quello che succederà nella diretta di Brindisi Avellino, ricordando che coach Frank Vitucci e Adrian Banks sono due ex della Scandone che oggi sono protagonisti tra le fila dei pugliesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Brindisi è in programma sulla televisione di stato, come lo è tutta la Coppa Italia di basket: appuntamento sui canali “gemelli” che sono Rai Sport e Rai Sport +, disponibili in chiaro e in alta definizione ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video, visitando con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone il sito www.raiplay.it – senza costi aggiuntivi – e selezionando il canale di riferimento.

AVELLINO BRINDISI, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Iniziamo con il dire che Avellino Brindisi ha il suo precedente nella partita del 6 gennaio: eravamo al PalaPentassuglia e la Scandone era passata per 70-68 in una partita a basso punteggio e risolta soltanto negli ultimi secondi, grazie ai liberi di Demetris Nichols e Ariel Filloy che avevano scavato il parziale decisivo. Quella sera Caleb Green era risultato il migliore per gli irpini con 18 punti, 8 rimbalzi e 4 assist tirando 7/13 dal campo; è passato un mese e mezzo e, per quanto si tratti di un periodo breve, nel frattempo sono successe tante cose che ci dicono di come questa partita possa essere diversa, anche perchè differente è il contesto nel quale si gioca. Brindisi da allora ha sempre vinto, permettendosi anche di battere Milano e arrivando a questa Coppa Italia con cinque successi consecutivi che l’hanno traghettata in quella che al momento è la posizione migliore di sempre. Avellino, ancora piuttosto ondivaga nel suo rendimento, ha perso due partite contro Cantù e Cremona e non è riuscita a confermarsi nel ruolo di anti-Olimpia; certamente la squadra di Nenad Vucinic sa bene che sono i playoff il reale appuntamento, ma intanto questa tappa di Firenze può essere importante per testare davvero la competitività di un gruppo che, dopo le semifinali degli anni scorsi, vuole finalmente strappare e arrivare a giocarsi una serie che valga lo scudetto. Attenzione però a Brindisi, che in gara secca ha letteralmente dimostrato di poter battere chiunque e dunque stasera sarà un avversario tostissimo per la Scandone.



